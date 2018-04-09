Глава кемеровского облсовета ушел в отставку, освободив место для Тулеева

Председатель областного совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил о сложении полномочий, чтобы у депутатов областного совета была возможность проголосовать за кандидатуру Амана Тулеева.

"Для того чтобы у моих коллег появилась возможность проголосовать за кандидатуру Амана Гумировича, я написал заявление о сложении полномочий председателя СНДКО", - цитирует Интерфакс слова Синицына.

По его мнению, это решение, позволяющее Тулееву возглавить облсовет, является "справедливым и корректным", так как в 2013 году он возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии "Единая Россия" в областной совет народных депутатов.

По данным пресс-службы, действующий созыв проработает до 9 сентября текущего года.

Также сообщается, что Синицын планирует вернуться к двум "любимым" профессиям: адвокатской деятельности и преподаванию.