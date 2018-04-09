Глава кемеровского облсовета ушел в отставку, освободив место для Тулеева

Председатель областного совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил о сложении полномочий, чтобы у депутатов областного совета была возможность проголосовать за кандидатуру Амана Тулеева.
"Для того чтобы у моих коллег появилась возможность проголосовать за кандидатуру Амана Гумировича, я написал заявление о сложении полномочий председателя СНДКО", - цитирует Интерфакс слова Синицына.
По его мнению, это решение, позволяющее Тулееву возглавить облсовет, является "справедливым и корректным", так как в 2013 году он возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии "Единая Россия" в областной совет народных депутатов.
По данным пресс-службы, действующий созыв проработает до 9 сентября текущего года.
Также сообщается, что Синицын планирует вернуться к двум "любимым" профессиям: адвокатской деятельности и преподаванию.
Роля написал 09.04.2018 11:49
стоик1137 написал 09.04.2018 10:50