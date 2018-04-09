Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Глава кемеровского облсовета ушел в отставку, освободив место для Тулеева

Опубликовано 09.04.2018 в разделе комментариев 2

Глава кемеровского облсовета ушел в отставку, освободив место для Тулеева

Председатель областного совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил о сложении полномочий, чтобы у депутатов областного совета была возможность проголосовать за кандидатуру Амана Тулеева.

"Для того чтобы у моих коллег появилась возможность проголосовать за кандидатуру Амана Гумировича, я написал заявление о сложении полномочий председателя СНДКО", - цитирует Интерфакс слова Синицына.

По его мнению, это решение, позволяющее Тулееву возглавить облсовет, является "справедливым и корректным", так как в 2013 году он возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии "Единая Россия" в областной совет народных депутатов.

По данным пресс-службы, действующий созыв проработает до 9 сентября текущего года.

Также сообщается, что Синицын планирует вернуться к двум "любимым" профессиям: адвокатской деятельности и преподаванию.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Роля написал 09.04.2018 11:49
Был бы Тулеев61181 человеком застрелился бы
Ответить
(без названия)
стоик1137 написал 09.04.2018 10:50
подонок Тулеев, вылизавший анус сортирного Карлика, будет в почете?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Танкер врезается в дом 18-го века
Танкер врезается в дом 18-го века
08.04.2018
Саид Гафуров публично обижает Максима Сурайкина
Саид Гафуров публично обижает Максима Сурайкина
08.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Акции "Русала" Дерипаски рухнули почти на 47% на открытии торгов Мосбиржи (1)
Глава кемеровского облсовета ушел в отставку, освободив место для Тулеева (2)
"Русал" заявил о риске технических дефолтов из-за санкций США (1)
Об изоляции (3)
Совбез ООН собрался обсудить хлорку из России (14)
Стали жить лучше за счёт кого или за счёт чего? (10)
Решить проблему замусоривания Подмосковья способна лишь революция (8)
Зачем Путину "Благодатный огонь", если в КГБ его привела КПСС? (32)
"Дело Скрипалей" и крах современного Международного славянского движения (14)
Чучела Эриха Хонекера и Михаила Горбачёва сожгли в Дрездене (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Сирии к востоку от Евфрата больше не будет
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Активное общение с внешним миром, а не изоляция!
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков о "сакральных ракетах" Израиля. От АПН Северо-Запад и М.Калашникова
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: В Истории уже были периоды когда все объединялись против нас. Ничего страшного
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: США гробят государства путём подкупа элит
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss