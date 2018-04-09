Акции "Русала" Дерипаски рухнули почти на 47% на открытии торгов Мосбиржи

Акции компании бизнесмена Олега Дерипаски "Русал" упали на 46,9% (до 15,04 рубля за штуку) на открытии торгов Московской биржи, передает Интерфакс. Это произошло после сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США

В свою очередь, котировки EN+ Group Дерипаски потеряли 22,8%, опустившись до 45 рублей за штуку.

Вслед за лидерами снижения пошли вниз и биржевые индексы. К 10:30 по Москве индекс МосБиржи составил 2209,72 пункта (-3,13%), индекс РТС - 1185,22 пункта (-4,15%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,5%.

Кроме того, заметно снижаются бумаги "Норникеля" (-7,4%), "Газпром нефти" (-4,6%), Сбербанка РФ (-4,3%, "префы" теряют 3,6%), "Газпрома" (-4,2%), ВТБ (-3,8%), "Роснефти" (-3,8%), "НОВАТЭКа" (-3,7%), "Мечела" (-3,6%), "Распадской" (-3,3%).

По мнению экспертов, падение российского рынка акций в начале торгов понедельника является следствием, прежде всего, обострившейся ситуации в Сирии после ракетного удара по авиабазе "Тифор" в провинции Хомс. Кроме того, на рынок давит новая волна антироссийских санкций, объявленных США в пятницу.