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Московский листок

Акции "Русала" Дерипаски рухнули почти на 47% на открытии торгов Мосбиржи

Опубликовано 09.04.2018 в разделе комментариев 4

Акции "Русала" Дерипаски рухнули почти на 47% на открытии торгов Мосбиржи

Акции компании бизнесмена Олега Дерипаски "Русал" упали на 46,9% (до 15,04 рубля за штуку) на открытии торгов Московской биржи, передает Интерфакс. Это произошло после сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США

В свою очередь, котировки EN+ Group Дерипаски потеряли 22,8%, опустившись до 45 рублей за штуку.

Вслед за лидерами снижения пошли вниз и биржевые индексы. К 10:30 по Москве индекс МосБиржи составил 2209,72 пункта (-3,13%), индекс РТС - 1185,22 пункта (-4,15%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,5%.

Кроме того, заметно снижаются бумаги "Норникеля" (-7,4%), "Газпром нефти" (-4,6%), Сбербанка РФ (-4,3%, "префы" теряют 3,6%), "Газпрома" (-4,2%), ВТБ (-3,8%), "Роснефти" (-3,8%), "НОВАТЭКа" (-3,7%), "Мечела" (-3,6%), "Распадской" (-3,3%).

По мнению экспертов, падение российского рынка акций в начале торгов понедельника является следствием, прежде всего, обострившейся ситуации в Сирии после ракетного удара по авиабазе "Тифор" в провинции Хомс. Кроме того, на рынок давит новая волна антироссийских санкций, объявленных США в пятницу.

 

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Не смешите мои Искандеры
= написал 09.04.2018 12:42
Ха-ха-ха,довыебывались,наконец-то.
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(без названия)
Коммунист ...1 написал 09.04.2018 12:18
PUTIN, GO TO HELL !!!!!!!
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(без названия)
Святой Пигидий написал 09.04.2018 11:56
Хм... а на жыдо-пропагандонском радио "вести фэмэ" об этом не было сказано ни слова - Куликов Димасик (сегодня день его вербальной мастурбации, жыденок Шапира будет завтра) при помощи каких-то двух патриотов по вызову часа полтора волновался за бюджет Америки: и как этот бюджет трещит по швам, и как мало там денег выделяется на образование, и вообще... мерзкой Америке швах, а самые сильные экономики - это у нас и у Китая, - именно такой вывод напрашивался при наблюдении за тем, как Димасик зарабатывает на хлебушко. Про "Русал" Дерипаски на жыдо-пропагандонском радио "вести фэмэ" не было сказано НИ СЛОВА.
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Да здравствует российско-английско-американский
ИНТЕРНАЦИОНАЛ! написал 09.04.2018 11:45
PUTIN, GO HOME!!!!!!!
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