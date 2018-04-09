Правительство пообещало поддержку попавшим под санкции компаниям олигархов

Правительство РФ окажет поддержку компаниям, подпавшим под санкции США, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. По его словам, российские власти заранее обсудили необходымые меры на случай ужесточения ограничений.

"Поддержка этих компаний (попавших под санкции) оказывается в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Но в нынешней ситуации при ухудшении их положения, конечно, мы будем (эту поддержку оказывать) и заранее уже некоторые вещи обсуждали", - цитирует Дворковича ТАСС.

При этом он отметил, что проводит встречи с бизнесменами, которые попали в новый санкционный список США, на постоянной основе.

"Я практически с каждым из них каждую неделю встречаюсь, поэтому мы постоянно эту тему обсуждаем", - сказал он. "Поддержка будет в любом случае", - заключил вице-премьер.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников. В списке 24 человека и 14 компаний. В частности, в чёрном списке оказались Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, компании «РУСАЛ», группа ГАЗ, «Базовый элемент», ВТБ и другие.