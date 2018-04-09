Доллар сумел "нагнуть" рубль почти до "психологической отметки" 60

Утро понедельника, 9 апреля, для рубля может стать новым этапом в возвращении российской валюты к значениям декабря 2014 года и января 2016 года, когда доллар стоил больше 80 рублей.

В период за сутки до и несколько часов поле объявления Минфином США введения новых санкций против близких к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменов и чиновников рубль снизился к доллару почти на 50 копеек. И в пятницу вечером, уходя на выходные, эксперты обещали, что падение продолжится, но только более серьезными темпами. Так и произошло.

С начала открытия торгов в понедельник рубль начал стремительное падение в цене на геополитических рисках после введения санкций. Курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 1,14 рубля по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 59,31 руб. впервые с 25 декабря 2017 года, сообщает ТАСС.

Это рекордные за несколько месяцев темпы снижения. И рубль в своем падении игнорировал резкий рост нефтяных котировок.

На рынке Forex американская валюта вплотную приблизилась к отметке 60 руб. за один доллар (59,9 по данным на 14:00 мск).

Евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник превысил отметку 73 руб./EUR1 впервые с 16 сентября 2016 года.

По мнению экспертов, такое заметное снижение рубля обусловлено не только уже введенными в пятницу санкциями со стороны США, но и новыми грядущими ограничительными мерами, связанными с химатакой в сирийской Думе. Ответственность за нее Вашингтон возлагает на Москву. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что за химическую атаку придется "заплатить большую цену".

Кроме того, финансовые рынки в напряжении из-за того, что на фоне углубляющегося кризиса в российско-американских отношениях США демонстрируют решимость идти на дальнейшее обострение, чреватое угрозой прямого военного столкновения с Россией в Сирии.

Напомним, акции компании бизнесмена Олега Дерипаски "Русал" упали на 46,9% (до 15,04 рубля за штуку) на открытии торгов Московской биржи, передает Интерфакс. Это произошло после сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США

В свою очередь, котировки EN+ Group Дерипаски потеряли 22,8%, опустившись до 45 рублей за штуку.

Вслед за лидерами снижения пошли вниз и биржевые индексы. К 10:30 по Москве индекс МосБиржи составил 2209,72 пункта (-3,13%), индекс РТС - 1185,22 пункта (-4,15%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,5%.

Кроме того, заметно снижаются бумаги "Норникеля" (-7,4%), "Газпром нефти" (-4,6%), Сбербанка РФ (-4,3%, "префы" теряют 3,6%), "Газпрома" (-4,2%), ВТБ (-3,8%), "Роснефти" (-3,8%), "НОВАТЭКа" (-3,7%), "Мечела" (-3,6%), "Распадской" (-3,3%).

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