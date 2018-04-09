Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Доллар сумел "нагнуть" рубль почти до "психологической отметки" 60

Опубликовано 09.04.2018 в разделе комментариев 1

олигархи сша кризис дерипаска санкции
Доллар сумел "нагнуть" рубль почти до "психологической отметки" 60

Утро понедельника, 9 апреля, для рубля может стать новым этапом в возвращении российской валюты к значениям декабря 2014 года и января 2016 года, когда доллар стоил больше 80 рублей. 

В период за сутки до и несколько часов поле объявления Минфином США введения новых санкций против близких к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменов и чиновников рубль снизился к доллару почти на 50 копеек. И в пятницу вечером, уходя на выходные, эксперты обещали, что падение продолжится, но только более серьезными темпами. Так и произошло. 

С начала открытия торгов в понедельник рубль начал стремительное падение в цене на геополитических рисках после введения санкций. Курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 1,14 рубля по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 59,31 руб. впервые с 25 декабря 2017 года, сообщает ТАСС. 

Это рекордные за несколько месяцев темпы снижения. И рубль в своем падении игнорировал резкий рост нефтяных котировок. 

На рынке Forex американская валюта вплотную приблизилась к отметке 60 руб. за один доллар (59,9 по данным на 14:00 мск). 

Евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник превысил отметку 73 руб./EUR1 впервые с 16 сентября 2016 года. 

По мнению экспертов, такое заметное снижение рубля обусловлено не только уже введенными в пятницу санкциями со стороны США, но и новыми грядущими ограничительными мерами, связанными с химатакой в сирийской Думе. Ответственность за нее Вашингтон возлагает на Москву. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что за химическую атаку придется "заплатить большую цену". 

Кроме того, финансовые рынки в напряжении из-за того, что на фоне углубляющегося кризиса в российско-американских отношениях США демонстрируют решимость идти на дальнейшее обострение, чреватое угрозой прямого военного столкновения с Россией в Сирии.

Напомним, акции компании бизнесмена Олега Дерипаски "Русал" упали на 46,9% (до 15,04 рубля за штуку) на открытии торгов Московской биржи, передает Интерфакс. Это произошло после сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США

В свою очередь, котировки EN+ Group Дерипаски потеряли 22,8%, опустившись до 45 рублей за штуку.

Вслед за лидерами снижения пошли вниз и биржевые индексы. К 10:30 по Москве индекс МосБиржи составил 2209,72 пункта (-3,13%), индекс РТС - 1185,22 пункта (-4,15%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,5%.

Кроме того, заметно снижаются бумаги "Норникеля" (-7,4%), "Газпром нефти" (-4,6%), Сбербанка РФ (-4,3%, "префы" теряют 3,6%), "Газпрома" (-4,2%), ВТБ (-3,8%), "Роснефти" (-3,8%), "НОВАТЭКа" (-3,7%), "Мечела" (-3,6%), "Распадской" (-3,3%).

 

Материалы по теме:

Об изоляции

Православный олигарх Дерипаска не расстроен санкциями и весь в Пасхе 

Акции "Русала" Дерипаски рухнули почти на 47% на открытии торгов Мосбиржи



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
б-лявотина написал 09.04.2018 15:02
Так это хорошо! Чем хуже буржуям, тем лучше коммунистам!!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Танкер врезается в дом 18-го века
Танкер врезается в дом 18-го века
08.04.2018
Саид Гафуров публично обижает Максима Сурайкина
Саид Гафуров публично обижает Максима Сурайкина
08.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Димон Тосканский и вся сырьевая империя сурово ответят США на обиды олигархата (1)
Орловского учителя приговорили к 330 часам обязательных работ за стишок об Украине (0)
Правительство пообещало поддержку попавшим под санкции компаниям олигархов (8)
Доллар сумел "нагнуть" рубль почти до "психологической отметки" 60 (1)
Акции "Русала" Дерипаски рухнули почти на 47% на открытии торгов Мосбиржи (8)
Глава кемеровского облсовета ушел в отставку, освободив место для Тулеева (9)
"Русал" заявил о риске технических дефолтов из-за санкций США (3)
Об изоляции (19)
Совбез ООН собрался обсудить хлорку из России (23)
Стали жить лучше за счёт кого или за счёт чего? (18)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Для тех, ктo знает, чтo такoе асадo:)))
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Сирии к востоку от Евфрата больше не будет
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Активное общение с внешним миром, а не изоляция!
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков о "сакральных ракетах" Израиля. От АПН Северо-Запад и М.Калашникова
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss