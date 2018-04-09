Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Орловского учителя приговорили к 330 часам обязательных работ за стишок об Украине

Опубликовано 09.04.2018 в разделе комментариев 0

Орловского учителя приговорили к 330 часам обязательных работ за стишок об Украине

Кромской районный суд Орловской области приговорил школьного школьного учителя и поэта Александра Бывшева к 330 часам обязательных работ за публикацию в феврале 2015 года "ВКонтакте" стихотворения под названием "На независимость Украины", сообщают "Грани.ру".

По данным издания, Бывшева признали виновным по статье о возбуждении ненависти или вражды (часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса). Помимо обязательных работ, ему запретили в течение трех лет заниматься преподавательской деятельности. Прокурор просил для учителя два с половиной года колонии-поселения.

В приговоре отмечается, что Бывшев поддерживал режим, "сложившейся на Украине после государственного переворота 2014 года". Само стихотворение Минюст внес в федеральный список экстремистских материалов по решению Советского суда Орла от 7 сентября 2016 года. Издание отмечает, что текст запрещенного стихотворения представляет собой «полемический ответ» на одноименное стихотворение Иосифа Бродского.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Танкер врезается в дом 18-го века
Танкер врезается в дом 18-го века
08.04.2018
Саид Гафуров публично обижает Максима Сурайкина
Саид Гафуров публично обижает Максима Сурайкина
08.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Димон Тосканский и вся сырьевая империя сурово ответят США на обиды олигархата (1)
Орловского учителя приговорили к 330 часам обязательных работ за стишок об Украине (0)
Правительство пообещало поддержку попавшим под санкции компаниям олигархов (8)
Доллар сумел "нагнуть" рубль почти до "психологической отметки" 60 (1)
Акции "Русала" Дерипаски рухнули почти на 47% на открытии торгов Мосбиржи (8)
Глава кемеровского облсовета ушел в отставку, освободив место для Тулеева (9)
"Русал" заявил о риске технических дефолтов из-за санкций США (3)
Об изоляции (19)
Совбез ООН собрался обсудить хлорку из России (23)
Стали жить лучше за счёт кого или за счёт чего? (18)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Для тех, ктo знает, чтo такoе асадo:)))
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Сирии к востоку от Евфрата больше не будет
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Активное общение с внешним миром, а не изоляция!
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков о "сакральных ракетах" Израиля. От АПН Северо-Запад и М.Калашникова
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss