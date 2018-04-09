Орловского учителя приговорили к 330 часам обязательных работ за стишок об Украине

Кромской районный суд Орловской области приговорил школьного школьного учителя и поэта Александра Бывшева к 330 часам обязательных работ за публикацию в феврале 2015 года "ВКонтакте" стихотворения под названием "На независимость Украины", сообщают "Грани.ру".

По данным издания, Бывшева признали виновным по статье о возбуждении ненависти или вражды (часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса). Помимо обязательных работ, ему запретили в течение трех лет заниматься преподавательской деятельности. Прокурор просил для учителя два с половиной года колонии-поселения.

В приговоре отмечается, что Бывшев поддерживал режим, "сложившейся на Украине после государственного переворота 2014 года". Само стихотворение Минюст внес в федеральный список экстремистских материалов по решению Советского суда Орла от 7 сентября 2016 года. Издание отмечает, что текст запрещенного стихотворения представляет собой «полемический ответ» на одноименное стихотворение Иосифа Бродского.