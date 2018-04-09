Димон Тосканский и вся сырьевая империя сурово ответят США на обиды олигархата

Дмитрий Медведев поручит правительству проработать вопрос поддержки подпавших под санкции США российских компаний и ответных мер в адрес США. "Что же касается тех наших компаний, которые попали под эти самые санкции, нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить поддержку: это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса", - сказал он.

"Я просил бы присутствующих, а также, естественно, министров ведомств выработать конкретные предложения, какую конкретно поддержку здесь можно было бы компаниям оказать. Ну и проработать вопрос об эффективных ответных мерах РФ. Не должно быть сомнений, что в целом ряде случаев они должны последовать", - добавил Медведев, открывая совещание с вице-премьерами в понедельник.

Председатель правительства напомнил, что в минувшую пятницу Минфин США объявил о новых ограничениях в отношении 24 российских граждан и 14 российских компаний. Как и в предыдущих санкционных действиях, правительство РФ видит здесь "совершенно очевидную и простую прагматическую цель решать неконкурентоспособными способами свои экономические задачи".

"Есть политическая обложка - все эти рассуждения о каких-то плохих русских, которых нужно наказать. Они не должны заслонять экономической сути. А экономическая суть состоит в продвижении коммерческих американских интересов по всему миру вопреки действующим торговым правилам, вопреки сложившемуся порядку", - заявил премьер.

Он отметил, что, по сути, речь идет о помехе нормальной деятельности российских компаний, которые успешно работают на глобальных рынках и составляют в этом смысле конкуренцию, в том числе американскому бизнесу. В этой связи Медведев заметил, что, еще будучи кандидатом в президенты, Дональд Трамп активно выступал за то, чтобы США вели протекционистскую политику. "Собственно, мы сейчас это все и наблюдаем, причем не только в отношении России: против целого ряда государств вводятся новые пошлины. Это касается и Евросоюза - на стальную, на алюминиевую продукцию в том числе. Ну а с Китаем вообще назревает прямая торговая война", - сказал председатель правительства РФ.

Он подчеркнул, что пятничные санкции в отношении России - это еще одно проявление протекционистской политики, только завуалированное еще и в санкционную обложку. "Эти решения, безусловно, неприемлемы. Мы их считаем нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права. И, конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры", - заключил Медведев.

В пятницу, 6 апреля, Минфин США объявил о введении санкций в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка. В пресс-релизе отмечалось, что данные санкции вводятся по итогам обнародованного в январе 2018 года "кремлевского доклада".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Какие ответные меры-то? Трубу перекроем? Сжиженный газ перестанем поставлять в США - что происходит давно, уже с тех пор как первые санкции дядюшка Сэм "включил"? Отвечать-то нечем - убитая советская экономика, деиндустриализированная, посаженная на нефтяную иглу, что-либо адекватного сказать США в ответ не может. Нечем! Разве что перестать завозить и продавать товары из США, но никакое, не только медведевское, а любое капиталистическое правительство на это не пойдёт: уже влезли в ВТО и переориентировались на внешнего производителя. Своей зубной пасты не хватит на всю страну - разучились производить в нужных объёмах. И продовольственная безопасность на низком уровне: до 70 процентов даже молочной продукции в магазинах - экспортного происхождения. Импортозамещение так и осталось лозунгом и демагогией. А "улыбка на всю жизнь" у нас у васех - made in USA. Что в такой ситуации делать? Конечно же спасать родных, любимых и незаменимых олигархов. Их и так уже освободили частично от налогов на родине - Тимченко, Сечина, Миллера.

Новости по теме:

Банкир Костин "озвучил" в Давосе страхи правящего класса

Правительство пообещало поддержку попавшим под санкции компаниям олигархов

В новый чёрный список Минфина США попали Дерипаска, Шамалов, Миллер, Вексельберг

Главный силовигарх заверил иностранных акционеров, что Роснефть их неслыханно обогатит

Околопутинский олигархат потерял более 1,2 млрд долларов после введения новых санкций

Национальный Лидер вернулся к внешней политике и торговле технологиями после "успехов" во внутренней