Генпрокуратура РФ изобличила Березовского и в самоубийстве назло Путину и в отравлении Литвиненко

Российский олигарх Борис Березовский был больше всех заинтересован в ликвидации бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко, о чем свидетельствуют радиоактивные следы в его офисе. Об этом на московском брифинге 9 апреля сообщили представители Генпрокуратуры РФ. Накануне генеральный прокурор РФ Юрий Чайка анонсировал публикацию сенсационных подробностей о расследовании смертей Литвиненко и Березовского в Великобритании, в котором, по его словам, также принимала участие немецкая прокуратура.

"Согласно выводам прокурора Гамбурга, наибольшее заражение - я подчеркиваю, исходя из данных, которые предоставили Германии в британской полиции, - максимальная степень радиационного заражения была обнаружена в лондонском офисе Березовского, а также в организме гражданина Италии Марио Скарамеллы", - сказал на брифинге в понедельник советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев (цитата по ТАСС).

Согласно информации немецкой стороны, Литвиненко встречался с гражданином Скарамеллой 1 ноября, еще до встречи с россиянами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. "То есть заражение Литвиненко могло произойти либо в офисе Березовского, и, как мы считаем - а мы имеем все основания утверждать, - на тот момент в ликвидации Литвиненко был наиболее заинтересован Березовский", - подчеркнул Атмоньев.

По его словам, Литвиненко перед гибелью мог дать показания против Березовского. "В ходе следствия было установлено у нас, что к ноябрю 2006 года, когда Литвиненко погиб, у него существенно испортились отношения с Березовским. Литвиненко мог дать изобличающие его показания", - сказал Атмоньев, отметив, что гибель Литвиненко могла быть использована как новый повод для очередной антироссийской кампании.

Великобритания дала Березовскому статус беженца в 2003 году, несмотря на то, что не нашла доказательств якобы готовящегося на него покушения, добавил также Атмоньев. "По результатам расследования представитель британского МВД Хезел Блирз сделала официальное заявление о прекращении расследования в связи с отсутствием объективных доказательств покушения на жизнь Бориса Березовского летом 2003 года в Лондоне. Несмотря на это, министр внутренних дел Великобритании принял решение о предоставлении Березовскому статуса беженца и на этом основании отказал в его выдаче по запросу Генпрокуратуры России", - отметил советник Чайки (цитата по РИА "Новости").

- Дедуктивные и доказательные способности, - восхищается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - всего официоза буржуазного закона и его органов, не могут не вызывать зависти у Скотланд-Ярда! Ведь если продолжить эту паническо-оправдательную линию чайкиных коллег, то выходит и что Скрипалей отравил проклятый Березовский, уже из загробного мира просунув всесильные сучковатые пальцы с ядом, ну а самое главное, это смерть самого Березовского - ведь он и убил-то себя, "повесился" в ванной на любимом шарфике, заперев дверь снаружи, только что насолить всенародно любимому Путину! Вот какой он был интриган - и человека, которого в Англии сделал своим спикером (с основательный кейсом материалов из ФСБ и на ФСБ), Литвиненко - взял и сам же отравил, причём никаких следов не оставив, просто дух какой-то злой, а не человек...

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