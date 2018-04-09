Полсотни "лучших людей России" утратили 12 миллиардов. Тезисы митинга

По оценке журнала Forbes, который в режиме реального времени занимается мониторингом финансовых показателей состояний богатейших россиян, 50 наших наиболее богатых соотечественников всего за один день потеряли около 12 миллиардов долларов.

Причиной "усыхания" капиталов россиян - членов списка миллиардеров Forbes стало падение отечественного фондового рынка, в результате которого индекс Московской биржи в понедельник снизился на 9 процентов, а валютный индекс РТС - на 11 процентов.

Общий размер состояния семи российских миллиардеров, которые попали под новые санкции США, по состоянию на 15:00 понедельника составляло 32,5 миллиарда долларов.

Причиной "усыхания" капиталов россиян - членов списка миллиардеров Forbes стало падение отечественного фондового рынка, в результате которого индекс Московской биржи в понедельник снизился на 9 процентов, а валютный индекс РТС - на 11 процентов.

Общий размер состояния семи российских миллиардеров, которые попали под новые санкции США, по состоянию на 15:00 понедельника составляло 32,5 миллиарда долларов.

От редакции: Бедные "богатенькие нашего города"! Это ж национальная катастрофа! Немедленно надо организовать на Васильевском спуске митинг "ЕдРа" за государственный счёт, где трудящиеся выступят в защиту своих эксплуататоров и потребуют убрать с любимых горл олигархов (которых согласно официальной терминоголии уже нет) костлявые лапы американского империализма. Предполагаемые тезисы:

Не для того трудящиеся России уничтожали проклятый социализм и рушили СССР в 1991-м, чтобы какие-то заморские гады мешали честным предпринимателям зарабатывать свои честные миллиарды на горбу экс-советского народа!

Не для американских господ проводили мы приватизацию и деиндустриализацию, оптимизацию и дебольшевизацию, чтобы жить за счёт продажи нефти и газа - а потому ни одного олигарха, включая нефтяных и газовых, не смеет тревожить проклятый империализм.

Если что - мы готовы под овеянными славой Власова и Ельцина триколорами и грудью встать на защиту лучших из нас, то есть самых богатых.

Дядя Сэм, руки прочь от победивших социализм лучших людей России! Все на защиту Путина, гаранта сверхприбылей наших любимых, родных олигархов!

Долой призрак "совка", таящийся за "цветными революциями"!

Даёшь национальную консолидацию вокруг списка умученных от санкций!

(Вот только придёт ли на тот митинг сам "список жертв американского империализма", ведь ему на яхтах как-то консолидироваться с нищающим и без санкций народом РФ - удобнее...)

Д.Ч.