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Московский листок

Российский фондовый рынок продемонстрировал рекордное падение с марта 2014 года

Опубликовано 09.04.2018 в разделе комментариев 0

Российский фондовый рынок продемонстрировал рекордное падение с марта 2014 года

Российский рынок акций начал неделю с рекордного обвала. Как передает Интерфакс, потери индексов МосБиржи по итогам дня составили 8,34% (рекордное падение с 3 марта 2014 года), индекса РТС - 11,44% (рекордное падение с 16 декабря 2014 года).

Максимальное падение по итогам дня показали акции "РусАла" (-20,4%), "Мечела" (-19,3%, "префы" подешевели на 15,1%), ПАО "Полюс" (-18,3%), Сбербанка РФ (-17%, "префы" потеряли 13,4%), En+ (-16%), "Норникеля" (-14,6%), "Распадской" (-12,1%), ВТБ (-9%), "Россетей" (-8,9%), "Аэрофлота" (-8,5%), "Яндекса" (-8,1%), "ЛУКОЙЛа" (-8,1%), АФК "Система" (-7,1%), "Мобильных ТелеСистем" (-7%), "Интер РАО" (-6,9%), "РусГидро" (-6,8%), "НОВАТЭКа" (-6,7%), "Роснефти" (-6,3%), "ФСК ЕЭС" (-5,5%), "Газпром нефти" (-4,7%), "Газпрома" (-4,6%), "Магнита" (-4,5%), "Сургутнефтегаза" (-2,7%), "Мосбиржи" (-2,5%), "Башнефти" (-2,4%), "Татнефти" (-2,2%).

В связи с тем, что в ходе торгов падение акций, ПАО "Полюс" и "Мечела" превышало 20%, для этих трех бумаг проводились дискретные аукционы.

На обвал фондового рынка отреагировал и российский рубль. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые за полтора достигал 75,35 руб. Курс доллара в течение дня поднимался до 60,56 руб.

 



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