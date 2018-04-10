Как решается проблема безработицы в Казахстане?

По некоторым данным, реальная безработица в Казахстане может достигать 15% и более. Государство предлагает программы трудоустройства безработного населения через центры занятости. Но насколько они эффективны?

Уровень организации работы в этом плане очень низкий. Основная функция центров занятости (ЦЗ) сводится к сбору информации об имеющихся в населенных пунктах вакансий и подбору подходящих вакансий для безработных. То есть своего рода агентство по трудоустройству. Часто безработным просто предлагают искать работу через сайты вакансий, а именно государственный сайт, на котором собирают информацию из различных источников об имеющихся вакансиях.

Также государство выплачивает на время поиска работы пособие. Но оно мизерное, прожить на него невозможно и две недели.

Операторы, принимающие посетителей в отделах занятости, работают очень некачественно, чтобы пришедшему получить какую-то более или менее полную информацию о чём-либо, необходимо вытаскивать её клещами, но и это не даёт результата, так как даже начальники отделов занятости и социальных программ не владеют информацией, касающейся их работы, в полной мере.

В целом, как и везде в стране, в работе ЦЗ царит хаос.

По имеющейся информации, многих безработных, которые хотят пойти на курсы по направлению ЦЗ, вероятно для статистики регистрируют как самостоятельно занятых (самозанятых). Чтобы все думали, что у нас в стране 2,5 миллиона бизнесменов, а столько по статистике самозанятых, и потом обвинять их в том, что они не платят налоги. В то же время большинство «самозанятых» на самом деле являются безработными, получающими микроскопические доходы, и ставших таковыми по причине ликвидации предприятий в 1990-х годах после развала СССР. При том на данный момент в Алматы состоят на учёте в ЦЗ лишь около 1000 человек, ещё столько же, по официальной информации, было трудоустроено за год, что составляет менее, чем 0,1% от населения города.

Другая возможная причина этой практики в низком образовательном уровне чиновников и госслужащих министерств государственных доходов и труда и социальных программ, которые, например, могут быть не в состоянии понять, что не всякий человек, стоящий на налоговом учёте, при этом официально ныне не работающий, является самозанятым (например, выиграл в лотерею), а отмечены случаи, когда у человека были небольшие отчисления много лет назад, с тех пор он не имеет официальной работы, но при этом он до сих пор числится как самозанятый, в итоге ему отказывают в регистрации в качестве безработного, и он вынужден бегать по городу, доказывая, что не является индивидуальным предпринимателем, а ведь это может быть человек пожилого возраста, инвалид.

И при этом компетентность госслужащих оставляет желать лучшего, и всё это напоминает психиатрическую клинику. Кстати, если инвалид хочет получить статус безработного, то он должен иметь индивидуальную программу реабилитации. В целях получить эти формальные документы инвалиды должны ездить по городу иногда не один месяц. Эта бюрократия не способствует улучшению ситуации в плане занятости населения.

Предлагаются учебные курсы для получения новой специальности с последующим возможным трудоустройством. Но реально мало кто из обучившихся трудоустраивается. Качество организации обучения и самого обучения очень низкое. На многих курсах ничему не учат, нет практики, которая должна быть после обучения, и выпускники в основном не нужны работодателям. Единственный гарантированный плюс от курсов — это стипендия, которую платят за каждый месяц обучения, а продолжительность обучения — 2-3 месяца, но всех этих денег вместе взятых за весь курс, опять же не хватит и на еду на месяц. При этом большинство учащихся почему-то на самом деле не такие уж безработные. Реальных безработных там почти нет. В прочем, ЦЗ регистрируют официально не в статусе безработного, а в статусе лица, ищущего работу, в том числе часть из них как безработных.

Если же у человека есть образование, то шансы найти работу по специальности почти нулевые. Всем в основном предлагают различные места с низкой квалификацией, не требующие образования, такие, как курьеры, дворники и т. д.

В общем, исходя из сказанного, надо отметить, что реальной программы в плане решения проблемы безработицы в капиталистическом Казахстане нет и не предвидится, так как это не является целью либеральной экономической политики, цель которой одна — обогащение сверхбогатых, а об остальных заботиться у правительства времени и энергии нет, они должны как-то сами о себе думать, считают власти и те, кто им служит, а мы лишь будем делать вид, что помогаем.

Для исправления положения необходимо менять всю систему, прежде всего через изменение законов, например обязать учебные заведения и предприятия предоставлять всем выпускникам и не имеющим работы рабочие места. Но в этом случае также следует изменить систему образования, так как невозможно обеспечить работой всех студентов по специальности юриста или экономиста. Если же больше людей обучать по специальностям, связанным с производством, то для этого необходимо наличие самого производства, то же самое касается туризма и прочих отраслей. Что, опять же, при нынешней системе, утопия.

В этом вопросе мы опять упираемся в необходимость коренных социалистических изменений всего общества и экономики в целом с плановым ведением народного обобществленного хозяйства. Иного не дано!

Т. К.

г. Алматы