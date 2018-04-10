В воскресенье, 8 апреля 2018 года, на 20-й день голодовки, бирюлёвские активисты согласились принять предложение властей об остановке "акции смерти" в обмен на проведение ряда мероприятий, направленных на разрешение их ситуации.

3-я неделя голодовки в Бирюлёво

Напоминаем, что голодовка была начата 20 марта и проводилась в старой квартире российского артиста театра и кино Сергея Фролова. Голодающие выдвинули следующие требования:

1. Незамедлительное возбуждение уголовного дела против МФО МКБ и аффилированных с ним фирм.

2. Наложение ареста на наши квартиры и незамедлительное прекращение незаконного выселения граждан на улицу.

3. Довести уголовное дело до логического конца и в рамках правового поля и закона провести тщательное расследование деятельности

фирм.

Жертвами МКБ (фальшивые договора, ложные кредитные каникулы) стали более сотни людей. Как следствие - их дальнейшее выселение из добросовестно оплачиваемых квартир. Суды, как правило, мошеннический отъём жилья предпочитают не замечать, а сами пострадавшие порой узнают о проводимых судебных заседаниях и вовсе случайным образом. Столь же случайным образом приходилось им порой узнавать и о выставлении своих квартир на торги.

Сложно сказать, повезло ли здесь больше Сергею Фролову, одному из участников голодовки - про судебное заседание 4 апреля он знал, но Мосгорсуд поддержал требование МКБ о выселении его из квартиры. Теперь со дня на день он ожидает быть выброшенным из своего жилья.

Состояние Сергея осложнено высокой температурой и лихорадкой (перед голодовкой он перенес операционное вмешательство);

Гаянэ Амраховой - рецидивом онкологического заболевания и поджелудочными проблемами; Светлану Подъельскую госпитализировали в больницу на скорой ещё 3 апреля. Приезжавшие однажды к голодающим представители по региональной безопасности и борьбе с коррупцией по городу Москве, назвали их протест - "акцией смерти".

Перед голодающими активистами появлялись обещания разного характера - сначала абстрактного, теперь уже более конкретного. Например, Администрация города Дзержинский экстренно создаёт специальную комиссию для Гаянэ Амраховой, 10 апреля; Светлану Подъельскую ожидают в городской Прокуратуре 11-го, далее - остальных; обещает рассмотреть дела голодающих - Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ.

К середине апреля (а это уже через неделю) бирюлёвские активисты соберутся вновь в квартире на Булатниковском проезде 14, к. 5, ставшей их протестным штабом, чтобы подвести итоги недели их общения с властями - сдержат ли высокие защитники прав граждан РФ свои обещания и смогут ли защитить пострадавших сограждан от произвола мошеннических фирм. Если обещания властей снова превратятся в обман, бирюлёвская четвёрка (а, возможно, уже и десятка, или даже не одна) объявит о своих дальнейших планах по борьбе за свои жилищные права.