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Московский листок

Как Сурков заклял Русь

Опубликовано 10.04.2018 автором в разделе комментариев 2

сурков история
Как Сурков заклял Русь

Разбирая слова Суркова о многих веках грядущего "геополитического одиночества" и о российской культурной метисности, проще всего напомнить про 12 лет Тысячелетнего Рейха.

Понятно, что после краха путинизма нищая и распадающая Россия либо будет сдаваться Западу, либо её заберёт Китай (ну, большую часть). Поэтому никаких веков не будет.

Можно ведь сказать, что в координатах Запад-Восток Испания, Португалия, Сербия, Румыния, Израиль, Грузия, Греция, Армения или Болгария - не меньшие "полукровки", чем Россия.

Я о другом. Истории известно несколько примеров "геополитического одиночества" великих культур. 

Блистательная Порта, Персия, Индостан, Китай, Япония... (Мезоамерику в пример не привожу). 

И каждый раз это одиночество завершалось унизительными военными поражениями - Порта, Китай... Или очевидной слабостью по контрасту с европейцами - Япония, Персия, Индостан... Даже "полуодинокая" Испания была просто сдута конфликтом с США 120 лет назад...

И, вообще, не надо брать на себя историческую карму... Приведу один хорошо известный пример. По старой программе "История СССР" преподавалась в 7 классе (для меня 1973 год и слова "карма" я ещё не знал). И вот наша учительница Наталья Геннадиевна восторженно говорила про "Москву - Третий Рим": "А четвёртому не бывати..."

Тут у меня что-то щёлкнуло - вспомнил её же уроки "Истории Древнего мира" (5 класс) и "Истории Средних веков" (6 класс), и будучи в истории твёрдым материалистом*, чуждым всякой историософской мистики, после урока спросил: нет ли опасения, что Третий Рим повторит судьбу первых двух... (сейчас бы сформулировал чётче: "у Римов - карма дурная")... И через 18 лет мои зловещие предчувствия оправдались... 

Это я к тому, что накаркает Сурков...

От редакции: Не исключено, что слова Суркова о мрачном одиночестве России быди всего лишь сублимацией его собственного одиночества - творческого человека среди невыразимых пошляков. Ну и его собственной культурной метисности - обычно в этом свете рассматривают положение евреев в нееврейской среде (помните Тевье у Шолом Алейхема - "я русский человек еврейской национальности иудейского вероисповедания"), но бывает и иначе: Сурков несомненно русский интеллигент, но и чеченец тоже.

Что же до России после Путина - почему ж обязательно нищая и распадающаяся? Это, во-первых приговор российской оппозиции, если после тирана она сможет привести страну только к нищете и капитуляции. А во вторых приговор ей же - поскольку есть призыв "от обратного" сплотиться вокруг Путина, чтобы не скатиться в нищету и разруху. А Россия после Николая что-то никому на сдалась, да и с нищетой и угрозой развала справилась самостоятельно, и даже вопреки объединенному западу. Вопрос в том, кто будет стоять за новой революцией.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
!!!!TOTQ----IQ!TAKI DA!!!& написал 10.04.2018 01:30
"Понятно, что после краха путинизма нищая и распадающая Россия либо будет сдаваться Западу, либо ее заберет Китай (ну, большую часть). Поэтому никаких веков не будет."
- Это голубая места ихляков - то таки да...
\\\//\\\\//\/\//\"Это, во-первых приговор российской оппозиции, если после тирана она сможет привести страну только к нищете и капитуляции."
- Таки эта "опопозиция - только и годна для того чтобы спихивать путина позаказу амеропитеков! То таки если она придет к власти встране, то засунет себе в -зду мороженую курицу, как 3,1416-ськоротые или прибьет свои тыйца к брусчатке, кака павленский - то таки да! Или сдаст ее бандеровцам, кака иля понамарв замышляет... Все, ребята - Большевиков здесь больше не будет - читайте Великого Маркса, как повторяется история! Страну тупые населюки (быдло с хитрыми крестьянскими и мозгами) таки прос-рало наглухо! То таки да!
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(без названия)
Месть чеченца написал 10.04.2018 01:28
Ой напоминает мне это что то. То ли месть Володи за Александра. Толи еще чего.
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