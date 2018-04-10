Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В РПЦ разрешили не верить в схождение благодатного огня на Пасху

Опубликовано 10.04.2018 в разделе комментариев 1

церковь рпц пасха благодатный огонь
В РПЦ разрешили не верить в схождение благодатного огня на Пасху

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион считает обязательной для христианина веру в Воскресение Христово, а не в схождение благодатного огня. 

"Совершенно не обязательно веровать в схождение благодатного огня, чтобы быть православным христианином", - сказал он в программе "Церковь и мир" на канале "Россия 24".

При этом, по замечанию митрополита, нигде в Символе Веры не сказано, что христиане должны верить в благодатный огонь. 

"То, что происходит внутри кувуклии, никто не видит, потому что патриарх остается там один на один. Многие верят в то, что этот огонь сходит сверхъестественным образом, и я не вижу ничего невероятного в том, что это происходит именно так. Бог совершал чудеса в древности, Бог может совершать чудеса и в наше время, и эти чудеса совершаются для укрепления веры людей", - заключил иерарх.

***

Это что ж такое получается?

Выходит, что с самого начала 90-х годов мы во что-то не то верили?

Нет, "Символ веры" многие из нас знают, и даже наизусть - он коротенький. Но Благодатный огонь нам привозили лучшие люди нашей страны именно как Благодатный, то есть как частичку настоящего чуда, совершаемого ежегодно. Или не чуда? Вот же как... 

Но ведь сказано в Евангелии: "...а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской" (Матф. 18:6).

Митрополит Иларион, не пора ли идти купаться?

Мои же чувства несказанно оскорблены, даже не могу выразить, как! Это ж выходит, что год от года, за очень даже большие деньги внушительная делегация разных весомых лиц привозила в Россию - ничто?! Просто огонек, как от зажигалки из супермаркета за десять рублей?

Я бы на месте генерального прокурора и главы следкома заинтересовался - нет ли в этом какого-нибудь состава?

Я уже не говорю о том, что даже митрополит просто не может знать, зачем бог творит чудеса. Бог ему об этом навряд ли докладывает. Не стоит брать на себя лишнего даже служителю культа. А то получится некрасиво, как с огнем этим из кувуклии - навряд ли такое "чудо" послужило для укрепления веры, скорее наоборот... А на этот случай, как сказано выше, лучше сразу идти купаться.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
!!!!TOTQ----IQ!TAKIDA!!!&& написал 10.04.2018 01:14
-То таки истинно верующий должен верить в Христа, Бога, Душу и Мать - то таки да! А не в огонек от китайской таки зажигалки! То таки да! И вообще, когда вы, леньтяи и бездельники, таки перейдете на Мою Линейку Отечественных Богов на базе древнеславянского Бога Самокритики - "Я - Рыло"?!!! То таки да!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Танкер врезается в дом 18-го века
Танкер врезается в дом 18-го века
08.04.2018
Саид Гафуров публично обижает Максима Сурайкина
Саид Гафуров публично обижает Максима Сурайкина
08.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сирии к востоку от Евфрата больше не будет (3)
Как решается проблема безработицы в Казахстане? (1)
20-й день голодовки (1)
Анатолий Баранов: Если бы ведьмы были реальны, на них ведь нужно было охотиться? (1)
Как Сурков заклял Русь (2)
В РПЦ разрешили не верить в схождение благодатного огня на Пасху (1)
Российский фондовый рынок продемонстрировал рекордное падение с марта 2014 года (0)
Полсотни "лучших людей России" утратили 12 миллиардов. Тезисы митинга (7)
Генпрокуратура РФ изобличила Березовского и в самоубийстве назло Путину и в отравлении Литвиненко (2)
Димон Тосканский и вся сырьевая империя сурово ответят США на обиды олигархата (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Записки крымского охотника на ведьм
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Святому отцу пора идти купаться
Максим Калашников Максим Калашников: Началось тихое силовое подавление растущего мусорного бунта. И от АПН Северо-Запад
Максим Калашников Максим Калашников: Под властью силовиков: мародерство и розовые каннибалы
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мне их не жалко. Я бы у них все отобрал
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss