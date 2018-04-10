В РПЦ разрешили не верить в схождение благодатного огня на Пасху

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион считает обязательной для христианина веру в Воскресение Христово, а не в схождение благодатного огня.

"Совершенно не обязательно веровать в схождение благодатного огня, чтобы быть православным христианином", - сказал он в программе "Церковь и мир" на канале "Россия 24".

При этом, по замечанию митрополита, нигде в Символе Веры не сказано, что христиане должны верить в благодатный огонь.

"То, что происходит внутри кувуклии, никто не видит, потому что патриарх остается там один на один. Многие верят в то, что этот огонь сходит сверхъестественным образом, и я не вижу ничего невероятного в том, что это происходит именно так. Бог совершал чудеса в древности, Бог может совершать чудеса и в наше время, и эти чудеса совершаются для укрепления веры людей", - заключил иерарх.

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Это что ж такое получается?

Выходит, что с самого начала 90-х годов мы во что-то не то верили?

Нет, "Символ веры" многие из нас знают, и даже наизусть - он коротенький. Но Благодатный огонь нам привозили лучшие люди нашей страны именно как Благодатный, то есть как частичку настоящего чуда, совершаемого ежегодно. Или не чуда? Вот же как...

Но ведь сказано в Евангелии: "...а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской" (Матф. 18:6).

Митрополит Иларион, не пора ли идти купаться?

Мои же чувства несказанно оскорблены, даже не могу выразить, как! Это ж выходит, что год от года, за очень даже большие деньги внушительная делегация разных весомых лиц привозила в Россию - ничто?! Просто огонек, как от зажигалки из супермаркета за десять рублей?

Я бы на месте генерального прокурора и главы следкома заинтересовался - нет ли в этом какого-нибудь состава?

Я уже не говорю о том, что даже митрополит просто не может знать, зачем бог творит чудеса. Бог ему об этом навряд ли докладывает. Не стоит брать на себя лишнего даже служителю культа. А то получится некрасиво, как с огнем этим из кувуклии - навряд ли такое "чудо" послужило для укрепления веры, скорее наоборот... А на этот случай, как сказано выше, лучше сразу идти купаться.

А.Б.