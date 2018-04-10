Сирии к востоку от Евфрата больше не будет

"Сбываются и прогнозы российского Генштаба в отношении подконтрольной коалиции во главе с США территории, расположенной на восточной стороне от Евфрата. Эта территория и власть на ней все больше дистанцируются от официального Дамаска. Арабские СМИ сообщили, что в районы углеводородных полей провинции Дейр-эз-Зор вошли несколько военных конвоев армии США. А проамериканское курдское командование SDF объявило нефтяные месторождения провинции закрытой военной зоной. В соцсетях сообщается, что контроль за газоперерабатывающим заводом «Коноко» перешел от курдов к силам коалиции. В Сети демонстрируются снимки понтонного моста, установленного американцами через Евфрат вблизи Дейр-эз-Зора..."

http://www.ng.ru/armies/2018-04-08/100_syria080418.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com





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Все острее стоит вопрос о том, ради чего Кремль ведет войну в Сирии? Итак, уже никогда Сирия не будет единой - она распадается на как минимум три куска. При этом кусок с нефтью и газом уходит из рук Асада (и Москвы). Москва воюет за то, чтобы содержать прибрежную часть бывшей Сирии, тратить бешеные деньги на содержание режима алавитов и восстановление разрушений? Интересно, и все это - ради содержания запертой в "сортире" ВМБ в Тартусе, на наполнение которой у РФ попросту нет флота? Да, очень мудрая политика. У себя дома целые регионы превратить в зоны застоя и вырождения - но в Сирию вкатать триллионы. При этом рискуя прямым столкновением военных РФ и США.



Вообще-то, Новороссия для русских стократ важнее. Она - это прямой газопроводный коридор в ЕС, морской и сухопутный. Она - средство полностью подчинить себе собственно Украину, отобрав у нее самые "бюджетообразующие" области и выход к Азово-Чернорморскому бассейну. Она - это полная деблокада русского форпоста на Днестре, ПМР.



Нам в 2014-м твердили, что РФ слишком бедна, чтобы "кормить Новороссию" (хотя она сама себя отлично прокормит, не перечисляя прибыли и налоги в Киев). Нам говорили, что "нам нужна вся Украина" (которую на сегодня надежно потеряли). Нас пугали тем, что поддержка Новороссии чревата прямым военным столкновением с Америкой.



И вот сегодня приходится и остаток Сирии кормить (80% ее прежнего населения), и терять людей, и рисковать прямым военным столкновением со США.



Значит, Сирия для Кремля в тысячу раз важнее Новороссии и единства Русского народа? Значит, ради ошметка Сирии можно потопить собственную экономику?



Да, странная логика у Кремля. Мягко выражаясь...