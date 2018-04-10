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Московский листок

Сирии к востоку от Евфрата больше не будет

Опубликовано 10.04.2018 автором в разделе комментариев 3

путин сирия
Сирии к востоку от Евфрата больше не будет

"Сбываются и прогнозы российского Генштаба в отношении подконтрольной коалиции во главе с США территории, расположенной на восточной стороне от Евфрата. Эта территория и власть на ней все больше дистанцируются от официального Дамаска. Арабские СМИ сообщили, что в районы углеводородных полей провинции Дейр-эз-Зор вошли несколько военных конвоев армии США. А проамериканское курдское командование SDF объявило нефтяные месторождения провинции закрытой военной зоной. В соцсетях сообщается, что контроль за газоперерабатывающим заводом «Коноко» перешел от курдов к силам коалиции. В Сети демонстрируются снимки понтонного моста, установленного американцами через Евфрат вблизи Дейр-эз-Зора..."
http://www.ng.ru/armies/2018-04-08/100_syria080418.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com



***

Все острее стоит вопрос о том, ради чего Кремль ведет войну в Сирии? Итак, уже никогда Сирия не будет единой - она распадается на как минимум три куска. При этом кусок с нефтью и газом уходит из рук Асада (и Москвы). Москва воюет за то, чтобы содержать прибрежную часть бывшей Сирии, тратить бешеные деньги на содержание режима алавитов и восстановление разрушений? Интересно, и все это - ради содержания запертой в "сортире" ВМБ в Тартусе, на наполнение которой у РФ попросту нет флота? Да, очень мудрая политика. У себя дома целые регионы превратить в зоны застоя и вырождения - но в Сирию вкатать триллионы. При этом рискуя прямым столкновением военных РФ и США. 

Вообще-то, Новороссия для русских стократ важнее. Она - это прямой газопроводный коридор в ЕС, морской и сухопутный. Она - средство полностью подчинить себе собственно Украину, отобрав у нее самые "бюджетообразующие" области и выход к Азово-Чернорморскому бассейну. Она - это полная деблокада русского форпоста на Днестре, ПМР. 

Нам в 2014-м твердили, что РФ слишком бедна, чтобы "кормить Новороссию" (хотя она сама себя отлично прокормит, не перечисляя прибыли и налоги в Киев). Нам говорили, что "нам нужна вся Украина" (которую на сегодня надежно потеряли). Нас пугали тем, что поддержка Новороссии чревата прямым военным столкновением с Америкой. 

И вот сегодня приходится и остаток Сирии кормить (80% ее прежнего населения), и терять людей, и рисковать прямым военным столкновением со США. 

Значит, Сирия для Кремля в тысячу раз важнее Новороссии и единства Русского народа? Значит, ради ошметка Сирии можно потопить собственную экономику? 

Да, странная логика у Кремля. Мягко выражаясь...



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Всего комментариев к статье: 3
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Шо опять?
Макс иди в пень написал 10.04.2018 01:22
Ты глуп. Туп. Ограничен. Однояйцевый близнец кремлевской шушеры.
Не нужно было ничего завоевывать. Захватывать. Делить.
Кремль с 2001 года планомерно рвет отношения с Украиной вместо того , чтобы привлекать к работе.
Ты предлагаешь убивать украинцев - тех , кто стремился к дружбе с Россией и россиянами.
Это шиза такая?
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Обучить
анатолий1 написал 10.04.2018 01:10
Ты чмо, в армии служил? Чему научились? Издалека без противодействия постреляли, а как при реальном противодействии, так падают Сушки.
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(без названия)
!!!!TOTQ---IQ!TAKIDA!!!&&& написал 10.04.2018 01:02
" Да, очень мудрая политика. У себя дома целые регионы превратить в зоны застоя и вырождения - но в Сирию вкатать триллионы. При этом рискуя прямым столкновением военных РФ и США. "
- Таки амеропитекам надо постоянно показывать кулак, иначе они таки обнаглеют! Война в Сирии дала возможность испытать оружие и обучить солдат и офицеров - это огромный плюс! Базу в Тартусе найдем чем заполнить - то таки да. А застой в стране не от Сирии, а потому, что у власти прокладка, таки существует с стране диктатура прокладки, состоящей из самого быдлячьего бы-дла - таки безумных вчонкиных и бесноватых гав-ноликов - таки "революция завлабов" остваила по всей стране на командных таки должностях много гав-на, (того же кудрина, чубайса - слава древнеиудейскому родоплеменному бошку - пуделя таки грохнули!) в том числе - генномодифицированного всякими елями да гарвардами - таки пока это гав-но не будет отправлено в отставку и дальше - таки прогресса не будет! То таки да!
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