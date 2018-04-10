Анатолий Баранов: Если бы ведьмы были реальны, на них ведь нужно было охотиться?

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" на несколько необычную тему.

Крымских чиновников необходимо проверить, в том числе, с помощью полиграфа на наличие имущества за рубежом, в частности, на Украине. С такой идеей выступил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов считает, что шансов на то, что это предложение будет в итоге принято, не много.

— Нужно вносить изменения в законодательство, и замотать это дельное в общем, предложение очень просто. В Думе и правительстве полно людей, кому проверку на полиграфе ни за что не пройти.

— Почему сейчас этим озаботились? Противостояние с Западом, санкционная война идут уже не первый год…

- Озаботились сейчас, потому что Бальбеку идея пришла в голову. Не пришла бы, так и не озаботились. Конечно крымских чиновников нужно очень внимательно проверять на лояльность. Но у нас ведь как? Крикнул, что любит Путина больше мамы, вступил в «Единую Россию» — и вот уже российский патриот со справкой. А тут как с КПСС — все предатели советской власти были из самых крикливых активистов.

— Действительно ли в Крыму много чиновников, имеющих имущество за границей, в частности, на Украине? Почему именно по Крыму решили поднять вопрос?

— Крым с 1954 года в составе Украины, вполне естественно, что у людей может быть украинская недвижимость. Это еще совсем не преступление. Преступление — это легализация неправедно нажитого через приобретение недвижимости. Вот купите квартиру хоть в Москве — вас никто и никогда не спросит, откуда деньги. А через три года на такой вопрос можете смело отвечать — забыл! Ну а Москва или Киев — какая разница?

— Насколько велик масштаб проблемы в целом по стране?

— Это общенациональная проблема, и пока не будет принято законодательство о контроле за расходами граждан, не будет полностью ратифицирована конвенция о противодействии коррупции, дело не сдвинется.

— Какого масштаба может достигнуть эта кампания? Не станет ли это инструментом давления на неугодных чиновников? Не превратиться ли в «охоту на ведьм»?

— Я бы только приветствовал такую охоту на ведьм. Если бы ведьмы были реальны, на них ведь нужно было охотиться? Ну а коррумпированные чиновники ведь реальны…