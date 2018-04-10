Почему Путин не отправит агента Михайлова на пенсию?

Президент В.Путин за годы своего правления никого из высокопоставленных чиновников за провалы с треском не выгонял. Кадровые ротации не в счет.

У него самый вроде бы успешный губернатор (Тулеев) или министр (Улюкаев) вдруг подает «по собственному» или оказывается за решеткой.

Думаю, вы согласитесь, что если только он захочет - патриарх Кирилл - в миру Владимир Гундяеев тут же подаст в отставку «по состоянию здоровья». В лучших советских традициях.

Для кого тайна, что РПЦ - департамент Администрации президента на правах освобожденного от налогов ООО, а предстоятель - личный подчиненный г-на самовыдвиженца?

Мы с вами диалектики и знаем, что количество переходит в качество. А количество скандалов, связанных с главой РПЦ, таково, что поневоле приходит мысль об его отставке.

«Лучшего», извините, дискредитатора православной веры и учения Христа, чем он, на мой взгляд, трудно подыскать. То он засветится в скандале с исчезающими часами, то все увидят, как слуга божий в более, чем мирском виде виде катается на роскошной яхте.

При этом открыто разъезжает в бронированном «Мерседесе» с «мигалкой» и президентской охраной. А, значит, не доверяет свою жизнь господу, которому вроде бы служит, чем оскорбляет религиозные чувства верующих (ч.1 ст.148 УК). В общем, презренный металл у него - «über alles».

А паству призывает к скромности, кротости, нестяжательству. Вообще стойко переносить испытания и, не ропща, нести тяжкий свой крест. О том же его проповеди в личном аккаунте в «ВКонтакте». Продвинутый у нас главбатюшка.

В то же время его епархии на местах занимаются постыдным отжимом школ, больниц, музеев, детдомов и других зданий под предлогом того, что они до революции принадлежали церкви. Больниц!

На то, что они были национализированы советской властью, а нынешняя Россия - наследница СССР, а не царской империи гундяевские истцы умышленно закрывают глаза. А губернаторы на местах трусят - сдают госимущество церковных хапугам.

Хотя все вроде бы знают, что РПЦ появилась в 1943 г. по указанию генсека ВКП(б) И.В.Сталина и к имуществу дореволюционной церкви никакого отношения не имеет. Она новодел, созданный руками обкомов и крайкомов правящей компартии.

И вот последний скандал, обостривший и без того очень сложные российско-болгарские отношения.

В начале марта он побывал в Софии на торжествах, посвященных 140-летию освобождения Болгарии от османского ига. Следствием как раз и стало ее образование как самостоятельного государства.

Во время встречи с президентом Руменом Радевым московский гость начал высокопарно выговаривать ему за «принижение роли России в освобождении Болгарии от турок».

Болгарский лидер ответил в том смысле, что российская армия-освободительница была многонациональной. В ней наряду с русскими воевали народы других стран, и всем им надо быть благодарными. У них это официальная трактовка.

Гостю она не понравилась, и он перешел к высокомерным поучениями болгарского руководства, как нужно трактовать историю.

Забыл, что не на проповеди, а нынешняя Россия - правопреемница СССР и к той России Александра Освободителя имеет очень далекое отношение. Не надо примазываться к чужим подвигам.

Заносчивость г-на Гундяева вызвали скандал в болгарском обществе. Масла в огонь подлил вице-премьер Валерий Симеонов. В интервью телеканалу БНТ он дал посланнику Путина жесткий отпор. Вот что, в частности, напомнил всем:

- Этот человек не спустился с небес, не вышел из рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как табачный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 миллиардов долларов безакцизных сигарет. На 14 миллиардов долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 миллиарда долларов — вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тысяч долларов. Кто он? Это не православный священник. Это агент Михайлов - второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость говорить о справедливости».

И еще раз повторил: «Второразрядный агент советского КГБ будет нам рассказывать, что верно, а что нет. Так не получится» (https://graniru.org/Politics/World/Europe/m.268163.html ).

Официальные российские СМИ, как могли, микшировали разгоревшийся скандал. Но ни наш МИД, ни сам глава РПЦ, ни его пресс-служба, ни Синодальный отдел по связям с общественностью никак не прокомментировали разоблачение болгарского вице-премьера Симеонова о «патриархе Кирилле - второразрядном агенте советского КГБ Михайлове». В подтексте явное же ехидство - «стукач и доносчик».

В России это было секретом Полишинеля. О прошлом главбатюшки знали, но помалкивали. Но когда об этом открыто заговорили в мире - надо ложиться на дно. По той простой чекистской традиции, когда проваленный агент уходит в тень.