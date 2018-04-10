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Московский листок

Тулеев ушел, но недалече - возглавит парламент

Опубликовано 10.04.2018 в разделе комментариев 8

кемерово кузбасс тулеев
Тулеев ушел, но недалече - возглавит парламент

Фракция партии "Единая Россия" выдвинула экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева кандидатом на должность председателя Совета народных депутатов региона.

- Наш кандидат только один - Тулеев", - сообщил в ходе внеочередной сессии облсовета руководитель фракции Сергей Апарин. 

В Совет народных депутатов Кемеровской области входят 46 депутатов, из которых 44 - от партии "Единая Россия". Впрочем, фракция "Справедливая Россия" в лице единственного депутата Владимира Волчека тоже поддержала выдвижение Тулеева.

Глава кемеровского облсовета ушел в отставку, освободив место для Тулеева

***

Сейчас уже все знают значение слова "хуцпа", объяснять не надо, что оно значит.

Всего несколько дней назад Тулеев ушел в отставку после весьма прочувствованной речи.

Тулеев уходит в отставку на День дурака

"С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя! Морально нельзя!" - сказал Тулеев. И я ему поверил, как и наверно, многие.

И вот он уже решил возглавить региональный парламент, занять вторую по значимости должность в регионе. Это как? Губернатором ему "морально нельзя", а спикером парламента - можно?

Или руководство парламентом такая простая работа, что можно выполнять ее "одной левой" - хоть с больничной койки, хоть сидя по-пенсионерски с удочкой?

И никаких моральных тягот на этой должности не предвидится?

Если бы я был Путиным, то я бы и то обалдел от такого фортеля. Но Путину ничего, ему запростро, привык, наверно. Сам такой - помните рокировочку с Медведевым... Похоже, у нас в России каждый день - 1 апреля.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 8
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подковерная борьба у вассалов в либералофашистском феодальном государстве
гражданин написал 10.04.2018 10:31
Значит, он и был также "легетимным" лицом и кемеровских теневиков. Уж за четверть-то века!..
Дорог-то иных нет,кроме указанных в моем заголовке.
Уйти спокойно на пенсию мало кому удается из таковских.
=====================
Поджог в торговом комплексе умышленный, с целью создать предлог для отставки "бессменного незаменимого" Тулеева и протолкнуть в губернаторы своего?А очень похоже на то.
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(без названия)
замкад написал 10.04.2018 10:03
понимать надо . это такой ответ на санкции госдепа .
они там убоятся этой морды и санкции отменят .
так то !
но может быть и иначе все . госдеп и велел вернуть
тулея на верх . ибо госдеп там в кемерово давно всем рулит . это мне кажется вернее .
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А у них отходов ,что ль, много? Только ,или кладбище,или тюрьма.
-Что это? написал 10.04.2018 09:43
Ясно,что он был начальником над всем в Кемеровской области. Значит, он и был также "легетимным" лицом и кемеровских теневиков. Уж за четверть-то века!..
Дорог-то иных нет,кроме указанных в моем заголовке.
Уйти спокойно на пенсию мало кому удается из таковских.
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либерально-фашисткое первобытно-общинное общество
ниже падать некуда написал 10.04.2018 09:41
Это уже не смешно.
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Re: махровое быдло из бывших Совковых бонз
гы написал 10.04.2018 09:34
Это то самое "быдло", которое построили великую страну, которую такие как ты - профукали?
К тому же не вижу среди нынешних правителей ни одного "совкового бонзы". Если ты о Тулееве, то высшая его должность при "совке" - начальник Кемеровской железной дороги. Крупный руководитель, конечно, но на "бонзу" явно не тянет.
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(без названия)
Нефер написал 10.04.2018 09:29
Конечно "рад".Советы будет выбирать сам восставший многонациональный российский Народ а не махровое быдло из бывших Совковых бонз и питерской подворотни.
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Re: Вся власть Советам!!!
гы написал 10.04.2018 09:23
Ну вот Тулеев ее и возглавил. Ты рад?
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Нефер написал 10.04.2018 09:21
Вся власть Советам!!!
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