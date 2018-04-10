Тулеев ушел, но недалече - возглавит парламент

Фракция партии "Единая Россия" выдвинула экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева кандидатом на должность председателя Совета народных депутатов региона.
- Наш кандидат только один - Тулеев", - сообщил в ходе внеочередной сессии облсовета руководитель фракции Сергей Апарин.
В Совет народных депутатов Кемеровской области входят 46 депутатов, из которых 44 - от партии "Единая Россия". Впрочем, фракция "Справедливая Россия" в лице единственного депутата Владимира Волчека тоже поддержала выдвижение Тулеева.
Глава кемеровского облсовета ушел в отставку, освободив место для Тулеева
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Сейчас уже все знают значение слова "хуцпа", объяснять не надо, что оно значит.
Всего несколько дней назад Тулеев ушел в отставку после весьма прочувствованной речи.
Тулеев уходит в отставку на День дурака
"С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя! Морально нельзя!" - сказал Тулеев. И я ему поверил, как и наверно, многие.
И вот он уже решил возглавить региональный парламент, занять вторую по значимости должность в регионе. Это как? Губернатором ему "морально нельзя", а спикером парламента - можно?
Или руководство парламентом такая простая работа, что можно выполнять ее "одной левой" - хоть с больничной койки, хоть сидя по-пенсионерски с удочкой?
И никаких моральных тягот на этой должности не предвидится?
Если бы я был Путиным, то я бы и то обалдел от такого фортеля. Но Путину ничего, ему запростро, привык, наверно. Сам такой - помните рокировочку с Медведевым... Похоже, у нас в России каждый день - 1 апреля.
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
гражданин написал 10.04.2018 10:31
Дорог-то иных нет,кроме указанных в моем заголовке.
Уйти спокойно на пенсию мало кому удается из таковских.
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Поджог в торговом комплексе умышленный, с целью создать предлог для отставки "бессменного незаменимого" Тулеева и протолкнуть в губернаторы своего?А очень похоже на то.
замкад написал 10.04.2018 10:03
они там убоятся этой морды и санкции отменят .
так то !
но может быть и иначе все . госдеп и велел вернуть
тулея на верх . ибо госдеп там в кемерово давно всем рулит . это мне кажется вернее .
-Что это? написал 10.04.2018 09:43
Дорог-то иных нет,кроме указанных в моем заголовке.
Уйти спокойно на пенсию мало кому удается из таковских.
ниже падать некуда написал 10.04.2018 09:41
гы написал 10.04.2018 09:34
К тому же не вижу среди нынешних правителей ни одного "совкового бонзы". Если ты о Тулееве, то высшая его должность при "совке" - начальник Кемеровской железной дороги. Крупный руководитель, конечно, но на "бонзу" явно не тянет.
Нефер написал 10.04.2018 09:29
гы написал 10.04.2018 09:23
Нефер написал 10.04.2018 09:21