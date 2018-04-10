Тулеев ушел, но недалече - возглавит парламент

Фракция партии "Единая Россия" выдвинула экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева кандидатом на должность председателя Совета народных депутатов региона.

- Наш кандидат только один - Тулеев", - сообщил в ходе внеочередной сессии облсовета руководитель фракции Сергей Апарин.

В Совет народных депутатов Кемеровской области входят 46 депутатов, из которых 44 - от партии "Единая Россия". Впрочем, фракция "Справедливая Россия" в лице единственного депутата Владимира Волчека тоже поддержала выдвижение Тулеева.

Глава кемеровского облсовета ушел в отставку, освободив место для Тулеева

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Сейчас уже все знают значение слова "хуцпа", объяснять не надо, что оно значит.

Всего несколько дней назад Тулеев ушел в отставку после весьма прочувствованной речи.

Тулеев уходит в отставку на День дурака

"С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя! Морально нельзя!" - сказал Тулеев. И я ему поверил, как и наверно, многие.

И вот он уже решил возглавить региональный парламент, занять вторую по значимости должность в регионе. Это как? Губернатором ему "морально нельзя", а спикером парламента - можно?

Или руководство парламентом такая простая работа, что можно выполнять ее "одной левой" - хоть с больничной койки, хоть сидя по-пенсионерски с удочкой?

И никаких моральных тягот на этой должности не предвидится?

Если бы я был Путиным, то я бы и то обалдел от такого фортеля. Но Путину ничего, ему запростро, привык, наверно. Сам такой - помните рокировочку с Медведевым... Похоже, у нас в России каждый день - 1 апреля.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск