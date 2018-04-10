Присяжные признали виновными "приморских партизан"

Коллегия присяжных заседателей Приморского краевого суда во вторник вынесла обвинительный вердикт по делу так называемых "приморских партизан", передает Интерфакс.

Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Приморья, совершенном в сентябре 2009 года. По мнению присяжных, все пятеро подсудимых заслуживают снисхождения. Юридическая оценка действиям подсудимых и срок наказания будут определены Приморским краевым судом по итогам обсуждения последствий вердикта.

Кириллов, Никитин и Вадим Ковтун вину не признали. Илютиков и Александр Ковтун на вопрос о признании вины отвечать отказались, сославшись на 51-ю статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Летом 2016 года на втором судебном процессе коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимых, сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.

С такими итогами процесса не согласилась прокуратура Приморья и обжаловала их. В конце 2016 года Верховный суд РФ отправил дело на новое, третье, рассмотрение.

По версии обвинения, банда «приморских партизан» в 2009 -2010 годах совершила серию нападений на сотрудников МВД, в результате которой погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Также на их счету убийства, грабежи, угоны автомобилей.

Организаторами банды были двое жителей приморья — Андрей Сухорада и Александр Ковтун. В 2010 году они выложили в интернете свое видео, в котором сообщили, что действуют против беззакония, творимого сотрудниками МВД.