В России могут появиться офшоры для пострадавших от санкций олигархов

Российские власти обсуждают проект создания на территории страны двух специальных офшоров для поддержки попавших под санкции олигархов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Офшоры планируется создать на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский, рассказали изданию четыре федеральных чиновника, а также человек, участвовавший в обсуждении такого проекта.

Законопроект разработан Минэкономразвития и в настоящее время согласуется с профильными ведомствами. Принять его планируется в весеннюю сессию.

По словам собеседников издания, проект предполагает перенесение иностранных структур в Россию из других стран, в том числе офшоров, с сохранением их правовой формы без выплаты налогов с иностранных доходов. Для этого резиденты зон смогут получить статус международной предпринимательской компании, который дает возможность зарегистрировать компанию за один день, а часть сведений не раскрывать.

Также, по словам собеседников издания обсуждаются изъятия из трудового права, корпоративных, валютных и налоговых правил, например отмена валютных ограничений, возможность рассчитываться в валюте, а также исключения из правил работы образовательных и медицинских компаний, организаций, оказывающих IT-услуги.