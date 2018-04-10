Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В России могут появиться офшоры для пострадавших от санкций олигархов

Опубликовано 10.04.2018 в разделе комментариев 2

В России могут появиться офшоры для пострадавших от санкций олигархов

Российские власти обсуждают проект создания на территории страны двух специальных офшоров для поддержки попавших под санкции олигархов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Офшоры планируется создать на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский, рассказали изданию четыре федеральных чиновника, а также человек, участвовавший в обсуждении такого проекта.

Законопроект разработан Минэкономразвития и в настоящее время согласуется с профильными ведомствами. Принять его планируется в весеннюю сессию.

По словам собеседников издания, проект предполагает перенесение иностранных структур в Россию из других стран, в том числе офшоров, с сохранением их правовой формы без выплаты налогов с иностранных доходов. Для этого резиденты зон смогут получить статус международной предпринимательской компании, который дает возможность зарегистрировать компанию за один день, а часть сведений не раскрывать.

Также, по словам собеседников издания обсуждаются изъятия из трудового права, корпоративных, валютных и налоговых правил, например отмена валютных ограничений, возможность рассчитываться в валюте, а также исключения из правил работы образовательных и медицинских компаний, организаций, оказывающих IT-услуги.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Хороший план, сначала всех толстосумов на нашенские острова заманить.....
С.П.Вдиван написал 10.04.2018 11:15
а потом будь что будет.... Сегодня с правой ноги встанем, а завтра - не с той...
Ответить
ну это понятно
корнхолио написал 10.04.2018 10:44
не больницы ж со школами строить...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Танкер врезается в дом 18-го века
Танкер врезается в дом 18-го века
08.04.2018
Саид Гафуров публично обижает Максима Сурайкина
Саид Гафуров публично обижает Максима Сурайкина
08.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Орешкин назвал новые санкции хорошим тестом для российской экономики (0)
Курс доллара перевалил за 63 рубля (2)
В России могут появиться офшоры для пострадавших от санкций олигархов (2)
Присяжные признали виновными "приморских партизан" (3)
Тулеев ушел, но недалече - возглавит парламент (14)
Почему Путин не отправит агента Михайлова на пенсию? (13)
Сирии к востоку от Евфрата больше не будет (21)
Как решается проблема безработицы в Казахстане? (6)
20-й день голодовки (2)
Анатолий Баранов: Если бы ведьмы были реальны, на них ведь нужно было охотиться? (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: АППЕРКОТ!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Тулеев доказал - у нас каждый день 1 апреля!
Дарья Митина Дарья Митина: Журналист, перевoдчик, пoэт
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Национализировать все активы олигархов
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Русские люди - доверчивые!!! Их легко обмануть...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss