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Московский листок

Курс доллара перевалил за 63 рубля

Опубликовано 10.04.2018 в разделе комментариев 2

Курс доллара перевалил за 63 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с декабря 2016 года превысил 63 рубля. К 10:50 американская валюта торговалась на уровне 63,02 руб., евро — 77,62 руб.

Официальный курс Центробанка на 10.04.2018 составляет 58,57 руб. за доллар и 71,88 руб. за евро.

Рубль начал дешеветь с понедельника 9 апреля на решении Минфина США ввести новые санкции против России. Под ограничения с 6 апреля попали 24 российских чиновника и бизнесмена, а также несколько компаний.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Не надо писать в компот. Щас п*зданет руками сирийцев по американской коробке в СЗМ...
-Что это? написал 10.04.2018 11:46
...что комар носа не подточит, амеры нас"ут в штаны и,-и нет проблем.Надолго.
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(без названия)
cf написал 10.04.2018 11:35
Если бы Володя решил быстро, эффективно и жестко проблему Украины, сейчас бы нечего этого не было. Тогда патриотически настроенный народ и военные были на его стороне. Америка была в шоке в 2014г. после присоединения Крыма. Он струсил, признал фашистскую власть в Киеве законной, предал Новороссию, всех патриотов, по сути всю Россию. Начал прогибаться перед Украиной и Западом. Теперь его ждут очень тяжелые времена, хаос только начинается, единственное спасение это возврат к социализму. С Сирии он ближайшее время убежит с позором. Он сам накалил ситуацию там, своей трусостью и нерешительностью, нужно было отвечать на первую провокацию, а сейчас когда он стерпел их множество количество раз, оставайся "терпилой" дальше. Жуликов, к тому же еще и обиженных "терпил", ни где не любят.
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