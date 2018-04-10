Курс доллара перевалил за 63 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с декабря 2016 года превысил 63 рубля. К 10:50 американская валюта торговалась на уровне 63,02 руб., евро — 77,62 руб.

Официальный курс Центробанка на 10.04.2018 составляет 58,57 руб. за доллар и 71,88 руб. за евро.

Рубль начал дешеветь с понедельника 9 апреля на решении Минфина США ввести новые санкции против России. Под ограничения с 6 апреля попали 24 российских чиновника и бизнесмена, а также несколько компаний.