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Московский листок

Орешкин назвал новые санкции хорошим тестом для российской экономики

Опубликовано 10.04.2018 в разделе комментариев 2

Орешкин назвал новые санкции хорошим тестом для российской экономики

Глава Минэкономики Максим Орешкин назвал новые санкции "хорошим тестом" для "той макроэкономической конструкции, которую правительство и ЦБ выстраивают последние несколько лет".

По его словам, с глобальной точки зрения текущая волатильность на российском рынке является нормальной. "Если посмотреть с глобальной перспективы на то, что происходит, да, есть волатильность на рынке, но это нормально. Эльвира Сахипзадовна сказала про плавающий валютный курс. Пока это волатильность, и плавающий валютный курс абсорбирует те шоки и те изменения, изменения баланса спроса и предложения", - цитирует министра RNS.

По его словам, макроэкономика и финансовые рынки выдержат новые санкции. "Макроэкономика и финансовые рынки - они, конечно, выдержат, здесь можете не сомневаться. Но акцент я бы как раз сделал на том, о чем говорил Аркадий Владимирович (вице-премьер Аркадий Дворкович), - это бесперебойная операционная работа тех предприятий, которые задействованы с последними изменениями", - сказал он.

Накануне американские санкции вызвали обвал на российском фондовом рынке. Сопоставимого падения индексов ММВБ и РТС не наблюдалось с кризисного декабря 2014 года. К закрытию торгов индекс Мосбиржи опустился на 8,34%, до 2090 пунктов, а индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. Капитализация фондового рынка за день упала на 820 млрд руб. Падение распространилось на валютный рынок и рынок госдолга.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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пс
кирпич-2 написал 10.04.2018 13:42
Те кто нами управляет считает себя самыми умными, раз добились таких должностей. Нет ребята вы самые хитрые, бессовестные и наглые, раз вас так ненавидит большинство населения. Можете сколь угодно подкручивать счетчики на выборах, но факт останется фактом. А интеллектом тут и не пахнет и если бы он был на должном уровне, то мы бы жили гораздо лучше. И не надо было бы делать никаких экспериментов, а надо было выполнять выверенные просчитанные программы с вероятностью успеха близкой к 1 или 100 процентам по другому.
Жаль, что страной не правит интеллект, а характер.
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стратегия
пинкод написал 10.04.2018 12:40
Завтра будет хуже- хороший тест на выживаемость населения и определения уровня терпения.
Кто выживет будет проходить очередной "хороший тест" на полное погружение в феодализм, ну а после ......, следующего этапа не будет кончится биоматериал для экспериментов.
ВЫ ЭТОГО ХОТИТЕ?
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