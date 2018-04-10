Орешкин назвал новые санкции хорошим тестом для российской экономики

Глава Минэкономики Максим Орешкин назвал новые санкции "хорошим тестом" для "той макроэкономической конструкции, которую правительство и ЦБ выстраивают последние несколько лет".

По его словам, с глобальной точки зрения текущая волатильность на российском рынке является нормальной. "Если посмотреть с глобальной перспективы на то, что происходит, да, есть волатильность на рынке, но это нормально. Эльвира Сахипзадовна сказала про плавающий валютный курс. Пока это волатильность, и плавающий валютный курс абсорбирует те шоки и те изменения, изменения баланса спроса и предложения", - цитирует министра RNS.

По его словам, макроэкономика и финансовые рынки выдержат новые санкции. "Макроэкономика и финансовые рынки - они, конечно, выдержат, здесь можете не сомневаться. Но акцент я бы как раз сделал на том, о чем говорил Аркадий Владимирович (вице-премьер Аркадий Дворкович), - это бесперебойная операционная работа тех предприятий, которые задействованы с последними изменениями", - сказал он.

Накануне американские санкции вызвали обвал на российском фондовом рынке. Сопоставимого падения индексов ММВБ и РТС не наблюдалось с кризисного декабря 2014 года. К закрытию торгов индекс Мосбиржи опустился на 8,34%, до 2090 пунктов, а индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. Капитализация фондового рынка за день упала на 820 млрд руб. Падение распространилось на валютный рынок и рынок госдолга.