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Московский листок

Запад продолжает "прессовать" российскую буржуазию

Опубликовано 11.04.2018 автором Оксана Снегирь в разделе комментариев 0

война буржуазия капитал
Запад продолжает "прессовать" российскую буржуазию

США ввели новые санкции против нескольких богатейших российских олигархов и крупных чиновников, связанных с режимом Путина. Среди них бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления ВТБ Андрей Костин.

А вот список высокопоставленных чиновников, попавших под санкции: сенатор Сулейман Керимов, глава МВД России Владимир Колокольцев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Все это – люди, которые сколотили огромные состояния или разграблением советской собственности, или казнокрадством, аферами и эксплуатацией трудящихся. Либо же это дружки и приспешники Путина, которые добились теплых местечек под его крылом и помогают ему укреплять буржуазный строй. Значит - способствуют ограблению российского народа, истощению и гибели нашей страны. Конечно, мы, трудящиеся, не станем плакать, что все эти представители паразитического класса попали под санкции и американский капитал хоть немного освободит их от лишнего жира. Черт с ними, не жалко!

Однако мы теперь видим, как Запад целенаправленно прессует, унижает, конфузит и все больше загоняет в угол российскую буржуазию. Прошло то время, когда он всячески ее расхваливал и льстил ей. Это было до тех пор, пока она при его поддержке разрушала социализм, совершала буржуазную контрреволюцию. Тогда Запад пел ей сладкие песни, рассыпался в комплиментах, называл ее совестью нации, борцом за демократию, и т.п. И наша буржуазия вообразила, что так будет всегда. Что после того, как она разрушит советский строй и реставрирует капитализм – Запад будет ей очень благодарен, будет ее все также носить на руках, и она займет почетное место в «семье цивилизованных народов».

Но в капиталистическом мире нет таких вещей, как благодарность, там есть только конкуренция и расчет. Уничтожив Советский Союз, западные державы быстро распределили между собой ведущие роли в мире. Америка стала сверхдержавой, главным мировым жандармом, или – главным «паханом». А другие крупные державы, Британия, Франция и Германия – получили роли ее ближайших приспешников (подручных «пахана»). Все остальные страны были зачислены в «шпану».

И российской буржуазии тоже дали понять, что она относится именно к «шпане». Ей не стоит строить из себя что-то особенное, а следует занять свое скромное место среди стран третьего мира. Ей предназначена роль простой шестерки, безропотного сателлита Запада. Ни на что другое она претендовать не может.

Если бы российская буржуазия смирилась с этим – тогда к ней теперь относились бы примерно так, как к польской, или болгарской, или прибалтийской – ею бы помыкали, но не травили бы и не загоняли бы в угол. Но российская буржуазия, разжирев от золотого дождя нефтедолларов, вдруг исполнилась великодержавными амбициями, и решила потягаться с Западом за мировое господство. Запад, естественно, господством делиться не желает. И вот мы видим, как он теперь «ставит на место» дерзкого конкурента, наглого выскочку, который вздумал посягать на уже сложившуюся империалистическую иерархию.

Торговая война, экономические санкции, разразившиеся в последнее время спортивные допинговые скандалы, отстранение российских спортсменов, запрещение им выступать под российским флагом, дело Скрипалей, высылка наших дипломатов из десятков европейских стран – все это звенья одной цепи. Это Запад целенаправленно «нагибает» конкурента. Он намеренно унижает и конфузит российскую буржуазию, издевается над ней, позорит ее – чтобы ее деморализовать, лишить почвы под ногами.

Словом, российскую буржуазию загоняют в угол.

А чем отвечает она? Она беззубо отбрехивается, огрызается, пытается напугать – но никого не пугает, а только в очередной раз показывает свое бессилие и воодушевляет Запад продолжать травлю. Российская буржуазия явно переоценила свои силы и выбрала себе соперника не по зубам. Она вздумала бросить вызов союзу крупнейших империалистических держав - с деградирующей экономикой, с агонизирующей наукой, с нищим и деморализованным народом, обладая одним-единственным козырем – остатками советского ядерного оружия! И уже теперь видно, что это для нее плохо кончится. Но хуже другое – что за ее империалистические амбиции платит российский народ, платит своим обнищанием и унижением. (А в скором будущем от нас потребуют заплатить еще дороже – жизнями и кровью тысяч трудящихся).

У нас на глазах разворачивается жесткая борьба империалистических хищников, которые конкурируют за мировое влияние.

Чего нам ждать дальше? И как мы, рабочий класс, должны к этому относиться? Мы видим, что схватка империалистов становится все более ожесточенной. Она вполне может перерасти в войну. Если это случится, нам важно помнить – это война империалистов за право грабить, это война хищников за добычу.

Конечно, российские олигархи начнут бить себя в грудь и кричать, что нам надо спасать отечество. Это - подлая ложь. Как они относятся к «отечеству» на самом деле – на это мы смотрим уже четверть века. Плевать им на отечество! На самом деле мы должны будем спасать их власть, их миллиарды, их империалистические амбиции.

Нет, мы, рабочий класс - не поверим истошным воплям буржуазии о «защите отечества», не впадем в патриотический угар и не побежим сломя голову умирать за ее интересы. Мы будем помнить о своих интересах, интересах рабочего класса. А наш интерес – освободиться от власти капиталистов, покончить с капитализмом. Поэтому мы не собираемся вставать на сторону одного из хищников (хотя бы на сторону «своей» буржуазии) - а мы собираемся воспользоваться склокой хищников, чтобы покончить с их властью.

Мы сделаем то, что сделали наши прадеды в семнадцатом – превратим империалистическую войну в гражданскую, в новую революцию рабочего класса.

Что же конкретно нужно делать нам, сознательным представителям рабочего класса, коммунистам? Мы должны уже теперь начинать готовить трудящихся к тому, что произойдет. Уже теперь дать им противоядие от той шовинистической истерии и того патриотического словоблудия, которое в скором времени разразится. Мы должны уже теперь разоблачать все будущие громкие фразы о «защите отечества», показать их истинную цену. Раскрыть подлинные мотивы тех, кто теперь готовит войну. Сорвать с российского капитала маску «защитника отечества» и обнажить его настоящую физиономию – образину разбойника, который ради добычи готов принести в жертву миллионы наших жизней. (При этом, конечно, указывать, что западные империалисты ничуть не лучше, а такие же разбойники, и их мотивы такие же подлые и корыстные).



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