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Московский листок

Силуанов рекомендовал россиянам самостоятельно копить на пенсию

Опубликовано 10.04.2018 в разделе комментариев 12

Силуанов рекомендовал россиянам самостоятельно копить на пенсию

Россияне сами должны самостоятельно озаботиться о достойном уровне своей пенсии, а не надеяться только на государство, заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов на конференции в Высшей школе экономики.

"Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы, получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем", - цитирует РИА Новости министра.

По словам Силуанова, для роста российской экономики необходимо привлечение "длинных денег".

"Поэтому мы видим необходимость создания ресурса в виде инвестиционных накоплений наших граждан, речь идёт о пенсионном капитале, конечно", - отметил чиновник.

По его словам, государство планирует в ближайшее время запустить систему индивидуального пенсионного капитала. "Работники должны постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию. Безусловно, эти длинные ресурсы должны быть использованы и в инвестиционных целях", — отметил он.

Напомним, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские пенсионеры "бедные, потому что не умеют копить и инвестировать".



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Всего комментариев к статье: 12
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Зачем народу дармоеды-чиновники
долой самодержавие написал 10.04.2018 16:55
КУ - Силуанов рекомендовал россиянам самостоятельно копить на пенсию
-- На фиг они тогда нам нужны эти дармоеды-чиновники!!!
У них будет пенсия по 100 тысяч а простой народ с голоду дохнет!
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Re: Силуанов получает в месяц около 2 миллионов рублей зарплаты
Асторин написал 10.04.2018 16:46
14 тысяч???...... Я вам завидую, по белому. А 10,5 не слабо ведущему специалисту завода с 40 летним стажем?
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(без названия)
Дмитрий ОЦМ написал 10.04.2018 16:46
Вот Су****а этот сиЛуанов. Попробовал бы он копить с наших зарплат, когда от получки до получки порой не хватает.
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Re:
сиюмин написал 10.04.2018 16:43
Деньги в кубышку складывать или в жульнические частные пенсионные фонды. Али может в государственные.
Инфляция сожрет кубышку, частники спиндюрят деньги, а государство 100% кинет как всегда.
Значит деньги трансформировать в баксы , баксы в золото и чахнуть над ним до пенсии. Вот это вариант. Но золото в кубышку обязательно. Вот это вложение в пенсию, я понимаю. А кому нечего откладывать, зубы на полку, а то к старости вставление будет чрезмерно дорогим. Хотя бы одну челюсть, к примеру верхнюю. И запаситесь блендером, проверено.
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Силуанов получает в месяц около 2 миллионов рублей зарплаты
корнхолио написал 10.04.2018 16:25
Примерно столько же Набиулина. Они даже понятия не имеют, что такое 14 тыс рублей в месяц и как на них прожить
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(без названия)
Мещанин написал 10.04.2018 16:16
Своих пенсионеров я и так сам кормлю. Также я плачу кучу пенсионных взносов каждой своей коммерческой операции то есть еще одного левого пенсионера как минимум. И постоянно мне талдычат что я сам пенсию иметь не буду. Да ну и ладно, но тогда зделайте участие в этой пенсионной пирамиде добровольных и верните то что я вам уже заплатил. Так ведь нет, нельзя отказаться от взносов в пФ! Это еще один обязательный налог. При этом в отличие от интернет платежей я не могу проверить куда идут деньги
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Скоро уже, скоро...
-Что это? написал 10.04.2018 15:58
Всех этих либерастов будут п*здить.
Заколебали.
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(без названия)
Сидюпирдювдюван написал 10.04.2018 15:49
Это мы уже слышали: Вы там держитесь, но денег нет!
Вы, лохи, давайте-ка откладывайте из своих нищенских зарплат долю малую себе на старость, но только в нашу, типа "государственную" копилочку. А мы потом когда-нибудь может быть вам их вернем. А если их там не окажется - не взыщите. Значит невидимые шаловливые ручки рынка-с их уже "пустили в дело".
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(без названия)
замкад написал 10.04.2018 15:45
всегда один вопрос возникает - что может накопить тот ,
у которого на жизнь денег не хватает ?
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перевожу на русский
Калькулятор написал 10.04.2018 15:40
Длинные деньги нужны капиталистам, и взять их надо у пенсионеров.
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Неогосударственные пенсионные фонды и все такое
Иван Иваныч написал 10.04.2018 15:39
Именем голосовавших ступайте сани домой сами
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не до них сейчас
kerg написал 10.04.2018 15:37
Дерипаске нужно срочно помочь...
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