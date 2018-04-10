Силуанов рекомендовал россиянам самостоятельно копить на пенсию

Россияне сами должны самостоятельно озаботиться о достойном уровне своей пенсии, а не надеяться только на государство, заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов на конференции в Высшей школе экономики.
"Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы, получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем", - цитирует РИА Новости министра.
По словам Силуанова, для роста российской экономики необходимо привлечение "длинных денег".
"Поэтому мы видим необходимость создания ресурса в виде инвестиционных накоплений наших граждан, речь идёт о пенсионном капитале, конечно", - отметил чиновник.
По его словам, государство планирует в ближайшее время запустить систему индивидуального пенсионного капитала. "Работники должны постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию. Безусловно, эти длинные ресурсы должны быть использованы и в инвестиционных целях", — отметил он.
Напомним, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские пенсионеры "бедные, потому что не умеют копить и инвестировать".
долой самодержавие написал 10.04.2018 16:55
-- На фиг они тогда нам нужны эти дармоеды-чиновники!!!
У них будет пенсия по 100 тысяч а простой народ с голоду дохнет!
Асторин написал 10.04.2018 16:46
Дмитрий ОЦМ написал 10.04.2018 16:46
сиюмин написал 10.04.2018 16:43
Инфляция сожрет кубышку, частники спиндюрят деньги, а государство 100% кинет как всегда.
Значит деньги трансформировать в баксы , баксы в золото и чахнуть над ним до пенсии. Вот это вариант. Но золото в кубышку обязательно. Вот это вложение в пенсию, я понимаю. А кому нечего откладывать, зубы на полку, а то к старости вставление будет чрезмерно дорогим. Хотя бы одну челюсть, к примеру верхнюю. И запаситесь блендером, проверено.
корнхолио написал 10.04.2018 16:25
Мещанин написал 10.04.2018 16:16
-Что это? написал 10.04.2018 15:58
Заколебали.
Сидюпирдювдюван написал 10.04.2018 15:49
Вы, лохи, давайте-ка откладывайте из своих нищенских зарплат долю малую себе на старость, но только в нашу, типа "государственную" копилочку. А мы потом когда-нибудь может быть вам их вернем. А если их там не окажется - не взыщите. Значит невидимые шаловливые ручки рынка-с их уже "пустили в дело".
замкад написал 10.04.2018 15:45
у которого на жизнь денег не хватает ?
Калькулятор написал 10.04.2018 15:40
Иван Иваныч написал 10.04.2018 15:39
kerg написал 10.04.2018 15:37