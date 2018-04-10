Силуанов рекомендовал россиянам самостоятельно копить на пенсию

Россияне сами должны самостоятельно озаботиться о достойном уровне своей пенсии, а не надеяться только на государство, заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов на конференции в Высшей школе экономики.

"Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы, получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем", - цитирует РИА Новости министра.

По словам Силуанова, для роста российской экономики необходимо привлечение "длинных денег".

"Поэтому мы видим необходимость создания ресурса в виде инвестиционных накоплений наших граждан, речь идёт о пенсионном капитале, конечно", - отметил чиновник.

По его словам, государство планирует в ближайшее время запустить систему индивидуального пенсионного капитала. "Работники должны постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию. Безусловно, эти длинные ресурсы должны быть использованы и в инвестиционных целях", — отметил он.

Напомним, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские пенсионеры "бедные, потому что не умеют копить и инвестировать".