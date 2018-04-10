Кудрин заявил о вреде ответных санкций против США

Ответные санкции России против американских компаний нецелесообразны и вредны, заявил журналистам глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин на конференции в Высшей школе экономики.
По его словам, западный бизнес приносит в Россию технологии и инвестиции. "Такого рода санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию. Я не думаю, что такие санкции продуктивны", - цитирует Кудрина РБК.
По его словам, "политики, которые занимаются санкциями и вводят санкции против России, в общем, это одна история, а бизнес - это другая".
Он напомнил, что на Санкт-Петербургском экономическом форуме приветствуется участие иностранных компаний, президент России приглашал на него бизнесменов из-за рубежа в РФ.
"Вот сейчас такого рода санкций были бы обманом тех обещаний, которые дал президент", - цитирует Кудрина Интерфакс.
санкция - написал 10.04.2018 17:13
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 10.04.2018 16:31
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В рамках данного законопроекта предлагается наложить санкции на 7 крупнейших банков россии:
1. Сбербанк
2. ВТБ Банк
3. Газпромбанк
4. Банк Москвы
5. Внешэкономбанк
6. Россельхозбанк
7. Промсвязьбанк
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Санкции будут включать арест имущества указанных банков на территории США, а также замораживание счетов и операций с данными банками.
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Указанные выше банки формируют более 60% валютных и внутренних денежных операций россии. В случае введение в действие этого законопроекта, эксперты считают, что россии в целом будет гораздо сложнее осуществлять внешнеэкономическую деятельность, а экономике РФ будет нанесен непоправимый ущерб, который бросит ее в преддефолтное состояние.
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Ха-ха-ха-ха-ха! написал 10.04.2018 16:24
Myдaчье питерское!
стоик1137 написал 10.04.2018 16:10
подонок Тулеев уже одной ногой в Аду, но цепляется за деньги?
ЖЭК написал 10.04.2018 16:09
И в чем западный бизнес обманут? "Западный бизнес ломится у нас индустриализацию провести а Путин их санкциями пинает?
счетовод 7 млрд народа земли написал 10.04.2018 16:08