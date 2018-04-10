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Московский листок

Кудрин заявил о вреде ответных санкций против США

Опубликовано 10.04.2018 в разделе комментариев 6

Кудрин заявил о вреде ответных санкций против США

Ответные санкции России против американских компаний нецелесообразны и вредны, заявил журналистам глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин на конференции в Высшей школе экономики.

По его словам, западный бизнес приносит в Россию технологии и инвестиции. "Такого рода санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию. Я не думаю, что такие санкции продуктивны", - цитирует Кудрина РБК.

По его словам, "политики, которые занимаются санкциями и вводят санкции против России, в общем, это одна история, а бизнес - это другая".

Он напомнил, что на Санкт-Петербургском экономическом форуме приветствуется участие иностранных компаний, президент России приглашал на него бизнесменов из-за рубежа в РФ.

"Вот сейчас такого рода санкций были бы обманом тех обещаний, которые дал президент", - цитирует Кудрина Интерфакс.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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у НАС есть ровно ОДНА
санкция - написал 10.04.2018 17:13
Вся Власть Советам! А потом обычная рутинная работа Народного Трибунала по предателям, вредителям и их хозяевам.
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Конгресс США подготовил санкции против всех ведущих банков РФ
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 10.04.2018 16:31
В Конгрессе США подготовили санкции против всех ведущих банков РФ -- об этом стало известно после публикации нового законопроекта, представленного в Конгрессе США республиканцем Хоакином Кастро, сообщает "Русский Еврей". Новый санкционный законопроект сформирован в поддержку Британии и направлен против агрессивных действий россии в Великобритании и в Европе.
.
В рамках данного законопроекта предлагается наложить санкции на 7 крупнейших банков россии:
1. Сбербанк
2. ВТБ Банк
3. Газпромбанк
4. Банк Москвы
5. Внешэкономбанк
6. Россельхозбанк
7. Промсвязьбанк
.
Санкции будут включать арест имущества указанных банков на территории США, а также замораживание счетов и операций с данными банками.
.
Указанные выше банки формируют более 60% валютных и внутренних денежных операций россии. В случае введение в действие этого законопроекта, эксперты считают, что россии в целом будет гораздо сложнее осуществлять внешнеэкономическую деятельность, а экономике РФ будет нанесен непоправимый ущерб, который бросит ее в преддефолтное состояние.
.
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В качестве ответных санкций будем бомбить Вологду!
Ха-ха-ха-ха-ха! написал 10.04.2018 16:24
Кудрин-то понимает, что все другие "ссанкции" - слону дробинка, а обратка будет куда "веселее".
Myдaчье питерское!
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(без названия)
стоик1137 написал 10.04.2018 16:10
назначения Тулеева - смачный плевок сортирного Карлика в могилы сгоревших детей?
подонок Тулеев уже одной ногой в Аду, но цепляется за деньги?
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(без названия)
ЖЭК написал 10.04.2018 16:09
И много технологий принес западный бизнес?
И в чем западный бизнес обманут? "Западный бизнес ломится у нас индустриализацию провести а Путин их санкциями пинает?
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жирдяи вовика мелки против жирдяев всей планеты
счетовод 7 млрд народа земли написал 10.04.2018 16:08
Огласите список сколько жирдяям из-за границы вложили в экономику страны. Может тоже арестуем чего-нибудь и получим вторжение войск всех стран мира в страну. Гадкий вовик может конечно взорвать атомные заряды прямо на территории страны - больше гадкий вовик ничего не может против планеты земля.
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