Кудрин заявил о вреде ответных санкций против США

Ответные санкции России против американских компаний нецелесообразны и вредны, заявил журналистам глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин на конференции в Высшей школе экономики.

По его словам, западный бизнес приносит в Россию технологии и инвестиции. "Такого рода санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию. Я не думаю, что такие санкции продуктивны", - цитирует Кудрина РБК.

По его словам, "политики, которые занимаются санкциями и вводят санкции против России, в общем, это одна история, а бизнес - это другая".

Он напомнил, что на Санкт-Петербургском экономическом форуме приветствуется участие иностранных компаний, президент России приглашал на него бизнесменов из-за рубежа в РФ.

"Вот сейчас такого рода санкций были бы обманом тех обещаний, которые дал президент", - цитирует Кудрина Интерфакс.