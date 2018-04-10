Россиян пообещали дефицит продуктов из-за ввода "Меркурия"

Около половины крупнейших поставщиков продукции животного происхождения сотрудничающих с X5 Retail Group (магазины "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") заявили о неготовности работать в системе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) "Меркурий", сообщают "Ведомости".

До 1 июля текущего года все производители животной продукции обязаны подключиться к системе "Меркурий" и перейти на электронный документооборот. Сейчас такие документы в бумажном виде оформляют только производители сырья, по новым правилам это коснется и производителей готовых продуктов, включая молочную, мясную, рыбную продукцию и др.

По данным X5 Retail Group, о неготовности к работе в системе уведомляют не только региональные, но и крупнейшие федеральные поставщики. Среди 100 крупнейших поставщиков этого ритейлера почти 35% до настоящего времени не протестировали систему на своих предприятиях и не адаптировали бизнес-процессы. В связи с этим поставщики рискуют сорвать поставки с 1 июля, что может вызвать дефицит товара на полках магазинов.

Издание отмечает, что аналогичная ситуация сложилась с поставщиками сети "Магнит".