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Московский листок

Жители Волоколамска подали иски на 800 тысяч рублей к полигону "Ядрово"

Опубликовано 10.04.2018 в разделе комментариев 0

Жители Волоколамска подали иски на 800 тысяч рублей к полигону "Ядрово"

Жители Волоколамска подали в городской суд восемь исков к руководству полигона "Ядрово" о возмещении морального вреда на сумму 100 000 руб. каждый, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката истцов Инну Елисееву.

"Жители заявили восемь исков, каждый в размере 100 тысяч рублей к ООО "Ядрово", третьи лицом заявлена администрация района", — сказала она. Также, по ее словам, в иске местные жители потребовали закрыть свалку.

Жители Волоколамска уже несколько месяцев требуют от местных властей закрыть полигон "Ядрово" из-за ухудшения экологической обстановки. 21 марта, после очередного выброса свалочного газа, 76 местных школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия. 3 и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги, их участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить несколько должностных лиц. С 30 марта в районе введен режим повышенной готовности, местным жителям начали раздавать средства индивидуальной защиты. 23 марта глава Волоколамского района Александр Гаврилов был отправлен в отставку. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня.

 



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