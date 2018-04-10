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Московский листок

Продавцы бытовой техники и электроники предупредили о повышении цен из-за обвала рубля

Опубликовано 10.04.2018 в разделе комментариев 0

Продавцы бытовой техники и электроники предупредили о повышении цен из-за обвала рубля

Поставщики крупнейших российских ритейлеров бытовой техники и электроники объявили о намерении поднять закупочные цены на 5-10% из-за падения курса рубля.

"Розничные цены на технику зависят не только от курсов валют, и как показал опыт 2014-2015 гг. реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объёме. Производители уже объявили о планах по увеличению закупочных цен на 5-10%. "М.Видео" делает все возможное для сохранения текущих розничных цен и ведёт переговоры с поставщиками. Мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме", - цитирует RNS пресс-службу "М.Видео".

Представители сети "Эльдорадо" также не исключили корректировку цен на бытовую технику и электронику в ближайшее время.

"Из-за ослабления курса рубля в ближайшей перспективе может произойти корректировка цен на бытовую технику и электронику, поставщики уже начали предупреждать о возможном пересмотре отпускных цен... Мы приложим максимум усилий для сдерживания роста цен", - сообщили в пресс-службе ритейлера.

"М.Видео" и "Эльдорадо" контролируют около 26% российского рынка продаж бытовой техники.

 



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