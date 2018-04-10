Медведев заявил об "абсолютно стабильной" ситуации в экономике

Ситуация в российской экономике абсолютно стабильная, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным в преддверии доклада в Госдуме.

"По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам-депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены Президентом", - цитирует Медведева сайт Кремля.

Говоря об успехах российской экономики, премьер-министр отметил "ощутимый" рост ВВП, "абсолютно низкий уровень инфляции" и низкий объем госдолга и внутренних заимствований.

"Хотел бы также констатировать, особо обозначить тот факт, что по итогам 2017 года, как и было обещано, в полном объёме исполнены социальные обязательства. Всё, что было поручено сделать Президентом, что Правительство принимало на себя в качестве ориентиров, всё сделано", - отметил Медведев.

Отметим, что согласно ранее озвученным президентом Путиным данным, ВВП РФ в 2017 году вырос всего на 1,4% при официальном ожидаемом росте в 2,1%. Вместе с тем, реальные доходы россиян упали на 1,7%.