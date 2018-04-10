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Московский листок

Медведев заявил об "абсолютно стабильной" ситуации в экономике

Опубликовано 10.04.2018 в разделе комментариев 5

Медведев заявил об "абсолютно стабильной" ситуации в экономике

Ситуация в российской экономике абсолютно стабильная, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным в преддверии доклада в Госдуме.

"По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам-депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены Президентом", - цитирует Медведева сайт Кремля.

Говоря об успехах российской экономики, премьер-министр отметил "ощутимый" рост ВВП, "абсолютно низкий уровень инфляции" и низкий объем госдолга и внутренних заимствований.

"Хотел бы также констатировать, особо обозначить тот факт, что по итогам 2017 года, как и было обещано, в полном объёме исполнены социальные обязательства. Всё, что было поручено сделать Президентом, что Правительство принимало на себя в качестве ориентиров, всё сделано", - отметил Медведев.

Отметим, что согласно ранее озвученным президентом Путиным данным, ВВП РФ в 2017 году вырос всего на 1,4% при официальном ожидаемом росте в 2,1%. Вместе с тем, реальные доходы россиян упали на 1,7%.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Не заявлять же ему, что он - МУДАК
Хотя он это знает не хуже нас, написал 10.04.2018 19:44
но боится признаться...
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написал давно,а как в тему
Михаил Ножкин написал 10.04.2018 19:05
А на кладбище так спокойненько,
Ни врагов, ни друзей не видать,
Все культурненько, все пристойненько,
Исключительная благодать.
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Ну если премьер говорит, то так т есть
10-10 написал 10.04.2018 19:03
Тов. сержант, а акулы летают?
Не, Петрович, акулы плавают.
А капитан говорит, -- летают.
Да, но так низенько,низенько.
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об этом давно все знают
kerg написал 10.04.2018 19:02
стабилизец называется...
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 10.04.2018 18:51
Ну да,все стабильно.Стабильно х-р-е-н-о-в-о.
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