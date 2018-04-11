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Московский листок

Мы должны вырвать бедных бизнесменов из цепких лап госдепа, и мы вырвем их оттуда

Опубликовано 11.04.2018 автором Леонид Анцелович в разделе комментариев 4

путин бизнес госдеп
Мы должны вырвать бедных бизнесменов из цепких лап госдепа, и мы вырвем их оттуда

Власти США 6 апреля опубликовали новый список физических лиц, против которых начали действовать санкции. Это 26 человек, включая председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, бизнесмена Олега Дерипаску, председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и других. Под санкции попали «Русал», «Рособоронэкспорт», «Базовый элемент», En+, «Ренова», группа ГАЗ и другие компании.

***

«Правительство разработает меры поддержки компаний, которые попали под действие американских санкций», ─ заявил премьер правительства России Медведев, и обратился к гражданам:

«Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь российские олигархи, беспризорные, находятся без призора. Это цвет России, заслуживает лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.

— Господа! — продолжал Дмитрий Анатольевич. — Нужна немедленная помощь! Мы должны вырвать бедных бизнесменов из цепких лап госдепа, и мы вырвем их оттуда! Поможем невинно пострадавшим бедолагам! Я приглашаю вас, граждане России, сейчас же сделать свои взносы и помочь несчастным. Только бизнесменам, и никому другому. Вы меня понимаете?»



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1138 написал 11.04.2018 10:49
пожелаем сдохнуть олигархам в мучениях?
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Торг уместен?
Кислярский написал 11.04.2018 09:45
Простите,а можно оказать несчастным "бизнесменам" только моральную поддержку?Или только пятьсот рублей(с носа?)могут спасти отца русского алюминия?Да,а что слышно насчет парабеллума?
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юмор
Печкин написал 11.04.2018 09:35

это просто юмор: "сейчас же сделать свои взносы и помочь несчастным" и "бедным бизнесменам"
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сейчас же сделать свои взносы и помочь несчастным
так написал 11.04.2018 09:07
можно помочь детям, которым в "великой державе" не могут оказать медицинскую помощь благодаря физическим лицам из списка США.
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