Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

США направили к берегам Сирии ударную группу ВМС

Опубликовано 10.04.2018 в разделе комментариев 4

США направили к берегам Сирии ударную группу ВМС

США направили в сторону Европы и Ближнего Востока ударную группу американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн", сообщило американское издание Stars and Stripes. В состав группы также входят ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Позднее к группе присоединятся эсминцы "Джейсон Данхэм" и "Салливанс". Общая численность экипажей кораблей составляет порядка 6,5 тыс. человек. Позднее к американским кораблям может присоединиться фрегат ВМС Германии "Гессен".

В распространенном заявлении американских ВМС отмечается, что поход носит "плановый характер" целью которого является замена ударной группы во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt, которая в течение четырех месяцев находилась на Ближнем Востоке.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших 48 часов примет решение о применении военной силы в связи с сообщениями о химической атаке в сирийской Думе.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: -Что это? написал 10.04.2018 21:34
Это - написал 10.04.2018 22:06
ПИ3ДEЦ!
Может даже и тебе лично.
И это - ХОРОШО!
Ответить
США направили к берегам Сирии ударную группу ВМС
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 10.04.2018 21:50
Эльмюридка:
.
Новое сообщение о том, что США подтягивают к Сирии авианосную группу. По всей видимости, речь может идти о том, что США намерены решить сирийскую проблему более системным образом, чем просто одним молодецким ударом. Вероятно, удар, который все ожидают завтрашним утром, будет лишь первым в возможной цепи операций против Асада. Однако нужно понимать, что в сязи с сообщением о выдвижении авианосной группы сроки операции против Асада могут быть сдвинуты. США спешить некуда, они могут дождаться усиления группировки и ударить уже после концентрации сил. В таком случае удар может быть отложен примерно на неделю.
.
По ряду сообщений (их, понятно, ни подтвердить, ни опровергнуть невозможно) российским военным гарантирована безопасность при ударах, но только в том случае, если они не рискнут отвечать или атаковать ракеты и уж тем более "носители" коалиции. В противном случае удару может быть подвергнут Хмеймим и другие российские объекты.
.
Катар объявил о присоединении к коалиции против Асада и выразил готовность задействовать свою авиацию в интересах коалиции.
.
В случае сбора всей заявленной группировки против Асада могут быть задействованы минимум 800 крылатых ракет и порядка 150 самолетов с возможностью усиления со стороны баз США в регионе.
.
Готовится к проведению Совет безопасности ООН. Выдвинуты две резолюции по расследованию химической атаки в Думе. Американская предлагает совместное расследование, их вариант детальный и довольно проработанный. Российский проект резолюции предельно простой и более абстрактный.
.
В случае, если американцы не смогут провести свой проект резолюции или не согласуют его с россией, они, по всей видимости, будут действовать уже без согласия Совбеза, что, собственно, вчера и заявила Ники Хейли.
.
з.ы. Компанию USS "Дональд Кук" возле Сирии уже составил французский фрегат ПВО/ПЛО D650 "Аквитания", подтягивается лупивший год тому назад "Топорами" Шайрат USS "Портер", к нанесению удара готовятся Англичане, Саудиты, Израиль. Асадитам (и русскiм, если рыпнутся) будет очень весело ))
.
Ответить
Разгонят пиндосов сцаными тряпками.
-Что это? написал 10.04.2018 21:34
Ммля буду.
Ответить
Карибский кризис 2.0?
kerg написал 10.04.2018 21:25
Если США ударит по Сирии, России так или иначе придется ответить. И это уже попахивает войной.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Танкер врезается в дом 18-го века
Танкер врезается в дом 18-го века
08.04.2018
Саид Гафуров публично обижает Максима Сурайкина
Саид Гафуров публично обижает Максима Сурайкина
08.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
США направили к берегам Сирии ударную группу ВМС (4)
Медведев заявил об "абсолютно стабильной" ситуации в экономике (7)
Продавцы бытовой техники и электроники предупредили о повышении цен из-за обвала рубля (3)
Жители Волоколамска подали иски на 800 тысяч рублей к полигону "Ядрово" (0)
Россиян пообещали дефицит продуктов из-за ввода "Меркурия" (3)
Кудрин заявил о вреде ответных санкций против США (15)
Силуанов рекомендовал россиянам самостоятельно копить на пенсию (20)
Орешкин назвал новые санкции хорошим тестом для российской экономики (7)
Курс доллара перевалил за 63 рубля (8)
В России могут появиться офшоры для пострадавших от санкций олигархов (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Новинки пригожинского троллинга
Максим Калашников Максим Калашников: Садомазохизм Кремля
Анастасия Удальцова Анастасия Удальцова: О маленьком либеральном комплексе наполеона Яшина
Дарья Митина Дарья Митина: Не плачь пo мне, Аргентина....
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк видел капибару!!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss