США направили к берегам Сирии ударную группу ВМС

США направили в сторону Европы и Ближнего Востока ударную группу американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн", сообщило американское издание Stars and Stripes. В состав группы также входят ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Позднее к группе присоединятся эсминцы "Джейсон Данхэм" и "Салливанс". Общая численность экипажей кораблей составляет порядка 6,5 тыс. человек. Позднее к американским кораблям может присоединиться фрегат ВМС Германии "Гессен".
В распространенном заявлении американских ВМС отмечается, что поход носит "плановый характер" целью которого является замена ударной группы во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt, которая в течение четырех месяцев находилась на Ближнем Востоке.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших 48 часов примет решение о применении военной силы в связи с сообщениями о химической атаке в сирийской Думе.
Это - написал 10.04.2018 22:06
Может даже и тебе лично.
И это - ХОРОШО!
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 10.04.2018 21:50
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Новое сообщение о том, что США подтягивают к Сирии авианосную группу. По всей видимости, речь может идти о том, что США намерены решить сирийскую проблему более системным образом, чем просто одним молодецким ударом. Вероятно, удар, который все ожидают завтрашним утром, будет лишь первым в возможной цепи операций против Асада. Однако нужно понимать, что в сязи с сообщением о выдвижении авианосной группы сроки операции против Асада могут быть сдвинуты. США спешить некуда, они могут дождаться усиления группировки и ударить уже после концентрации сил. В таком случае удар может быть отложен примерно на неделю.
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По ряду сообщений (их, понятно, ни подтвердить, ни опровергнуть невозможно) российским военным гарантирована безопасность при ударах, но только в том случае, если они не рискнут отвечать или атаковать ракеты и уж тем более "носители" коалиции. В противном случае удару может быть подвергнут Хмеймим и другие российские объекты.
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Катар объявил о присоединении к коалиции против Асада и выразил готовность задействовать свою авиацию в интересах коалиции.
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В случае сбора всей заявленной группировки против Асада могут быть задействованы минимум 800 крылатых ракет и порядка 150 самолетов с возможностью усиления со стороны баз США в регионе.
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Готовится к проведению Совет безопасности ООН. Выдвинуты две резолюции по расследованию химической атаки в Думе. Американская предлагает совместное расследование, их вариант детальный и довольно проработанный. Российский проект резолюции предельно простой и более абстрактный.
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В случае, если американцы не смогут провести свой проект резолюции или не согласуют его с россией, они, по всей видимости, будут действовать уже без согласия Совбеза, что, собственно, вчера и заявила Ники Хейли.
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з.ы. Компанию USS "Дональд Кук" возле Сирии уже составил французский фрегат ПВО/ПЛО D650 "Аквитания", подтягивается лупивший год тому назад "Топорами" Шайрат USS "Портер", к нанесению удара готовятся Англичане, Саудиты, Израиль. Асадитам (и русскiм, если рыпнутся) будет очень весело ))
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-Что это? написал 10.04.2018 21:34
kerg написал 10.04.2018 21:25