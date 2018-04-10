США направили к берегам Сирии ударную группу ВМС

США направили в сторону Европы и Ближнего Востока ударную группу американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн", сообщило американское издание Stars and Stripes. В состав группы также входят ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Позднее к группе присоединятся эсминцы "Джейсон Данхэм" и "Салливанс". Общая численность экипажей кораблей составляет порядка 6,5 тыс. человек. Позднее к американским кораблям может присоединиться фрегат ВМС Германии "Гессен".

В распространенном заявлении американских ВМС отмечается, что поход носит "плановый характер" целью которого является замена ударной группы во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt, которая в течение четырех месяцев находилась на Ближнем Востоке.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших 48 часов примет решение о применении военной силы в связи с сообщениями о химической атаке в сирийской Думе.