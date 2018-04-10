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Московский листок

США пригрозили британским банкам за сотрудничество с российскими олигархами

Опубликовано 10.04.2018 в разделе комментариев 0

США пригрозили британским банкам за сотрудничество с российскими олигархами

Минфин США предупредил британские банки о серьезных последствиях сотрудничества с российскими олигархами из нового санкционного списка. Об этом, как передает Bloomberg, заявила представитель американского финансового ведомства Сигал Манделкер на встрече с представителями деловых кругов Великобритании в посольстве США в Лондоне.

"Мы посылаем российской элите и олигархам четкий сигнал — вы более не избежите последствий из-за выстроенной в России коррумпированной системы, а также дестабилизирующих действий вашего правительства", - сказала Манделкер.

По ее словам, американские власти могут наложить ограничения на все компании, которые продолжат сотрудничество с российскими бизнесменами из санкционного списка.

"Безусловно, будут последствия для британских финансовых организаций. Возможны вторичные санкции", - отметила она.

 



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