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Московский листок

Украина подталкивает РФ к ядерной войне с США

Опубликовано 11.04.2018 в разделе комментариев 3

сша война рф
Украина подталкивает РФ к ядерной войне с США

Украинская прокуратура арестовала российское судно в рамках дела о «незаконной добыче природных ресурсов (песка) у берегов Крыма». Об этом сообщается на сайте «прокуратуры автономной республики Крым», входящей в состав прокуратуры Украины. Судно задержано «для возмещения убытков» и находится в порту города Южный Одесской области.

Так называемый "генеральный прокурор" Украины Юрий Луценко заявил, что в Киеве расследуют дело о "незаконной" разработке песчаника в районе Каркинитского залива (заповедник "Лебединые острова") в Крыму. Судно, по его словам, принадлежит российской компании Trans Services Maritime, а песок используют для строительства моста рядом с Керчью.

"Для возмещения убытков в указанном уголовном производстве 10 апреля 2018 года постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры об аресте судна подозреваемой компании страны-агрессора", — написал генпрокурор в фейсбуке.

***

Понятно, что захватом сейнера "Норд" дело об украинском пиратстве не закончится. Я когда еще написал: "...ведь обнаглеют, и на паромы нападать начнут, на берега десанты высаживать..."

Россия цацкается с украинскими пиратами

И ведь рецепт против пиратов хорошо известен как минимум с 18-го века - абордаж и на рею. И в районе Африканского рога те же самые русские моряки действуют по отношению к пиратам более, чем решительно. Что же мешает поступать также с пиратами украинскими?

Я уже не говорю о том, что весь вообще украинский пограничный флот можно потопить за два часа. Просто объявить - любое вооруженное судно под украинским флагом будет уничтожено. И сдержать данное слово.

Что ж не решаются? Вот же уже в Каркинитском заливе российские суда захватывают. Скоро т.н. "прокуратура Крыма" начнет арестовывать граждан России прямо в центре Симферополя.

А Москва будет ноты дипломатические строчить?

***

Конечно, есть нюансы. Вокруг кипит международная политика, в которой Украина просто играет роль шкета-провокатора. 

Вот неплохой анализ ситуации вокруг военного противостояния запада и РФ от Сергея Довгаля:

- Удар коалиции по Сирии, похоже, в ближайшие 1-3 дня неизбежен. Путина он ставит в несколько затруднительное положение. Не реагировать - это значит в течении года потерять все. Реагировать? Но как. Любое противостояние в Сирии на изолированном ТВД для нашей группировки означает повторение Крымской войны. Асимметричный ответ, то есть ответный удар на другом ТВД (или создание угрозы такого ответа) даже не рассматривается, хотя поднятие ставок в этом конфликте единственный вариант выхода для режима. В общем, если коалиция не захочет провести крайне ограниченный удар с сохранением имиджа Путину, мы увидим очередной позор.

Ну вот удар по украинским пиратам можно рассматривать как такой асимметричный ответ. Вы просили - вы получили.

Прямой связи с Сирией как-будто нет. Но способ уничтожения украинского пограничного корабля должен быть таким же, какой будет применен и для американского крейсера УРО.

***

Хотя лично мне по душе был бы другой сценарий.

С аэродрома в Краснодарском крае взлетает стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с ракетами  Х-55 с тактическими ядерными боезарядами.

Как и положено, бомбардировщик начинает движение над акваторией Черного моря, не входя в зону действия ПВО противника. Когда бомбардировщик выходит на линию огня, верховный главнокомандующий берет трубку прямой связи с президентом США. Когда Трамп поднимет трубку с другой стороны, Путин отдает приказ "Пуск!" и ракеты выходят на заданную траекторию в целью в районе Сицилии, где базируются эсминцы УРО, готовые нанести удар по Сирии.

Подлетное время около 2 часов.

За это время в ходе переговоров Трамп должен принять решение - и в зависимости от него ракеты либо самоуничтожатся где-то над Эгейским морем, либо пройдя незамеченными ПВО на сверхмалой высоте, нанесут тактический ядерный удар по кораблям США. Нет никакого сомнения в том, какое решение примет Трамп.

Но для этого верховному главнокомандующему надо отрастить яйца. Для начала пару.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Укрия - это химера
Рыбак написал 11.04.2018 00:39
В Азовском море укрорыбаки попрятались. Рыба им больше не интересна. Ужасна, аж жуть.
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(без названия)
!!!QQQ!JQQ!TOTTUT!!!&&& написал 11.04.2018 00:29
"И ведь рецепт против пиратов хорошо известен как минимум с 18-го века - абордаж и на рею. И в районе Африканского рога те же самые русские моряки действуют по отношению к пиратам более, чем решительно. Что же мешает поступать также с пиратами украинскими?"
- Не надо обижать сомалийских пиратов таки несправедливостью - везде должна быть таки справедливость! То, что получает негр - должен таки получить и еуро-пеец! В "раю" встретятся... То таки да...
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Это забавно
двуокись поллония написал 11.04.2018 00:29
Украм вырубили вход в Азовское море, они визжат, как порезанные, второй день про это. Баранов ничего не знает. Видно, ему заплатили за ядерную войну.
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