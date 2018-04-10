История даёт оценку

Президент КНДР Ким Ир Сен (1912 – 1994 гг.) был выдающимся великим человеком, которого восхваляют все люди, независимо от различий в идеологиях и общественной системе, политических взглядах и вероисповедании.

Ниже следуют некоторые оценки, данные многочисленными известными деятелями Востока и Запада.

Бывший и непревзойдённый лидер СССР И. В. Сталин: «Товарищ Ким Ир Сен – настоящий пролетарский интернационалист, показавший яркий пример в коммунистическом движении, который ценой крови, с оружием в руках защитил Советский Союз от империалистической агрессии на Востоке. Своим социалистическим строительством в нынешней мирной обстановке Советский Союз обязан борьбе настоящих коммунистов, таких, как товарищ Ким Ир Сен».

Бывший лидер КНР Мао Цзэдун: «О мировой революции никто не может позаботиться, кроме товарища Ким Ир Сена. Моя искренняя просьба к Вам, товарищ Ким Ир Сен, – и впредь продолжайте направлять дело мировой революции и международного коммунистического движения».

Бывший лидер Кубы Фидель Кастро Рус: «Товарищ Ким Ир Сен – самый опытный, авторитетный из многих руководителей мира».

Экс-президент Югославии Броз Тито: «Товарищ Ким Ир Сен – поистине мудрый человек. Им многое сделано, и последующим поколениям, пожалуй, нечего будет делать».

Бывший лидер Вьетнама Хо Ши Мин: «Хотя я старше его возрастом, и считается, что раньше его участвовал в революции, но я всего лишь ученик товарища Ким Ир Сена».

Бывший Великий король Камбоджи Нородом Сианук: «До сих пор немало людей сочувствовали нашей Камбодже, но кто же оказал нам действенную помощь без всяких предпосылок? Только Его Превосходительство Ким Ир Сен Кореи помог нам самоотверженно и безусловно».

Первый Президент Индонезии Сукарно: «Уважаемый господин Ким Ир Сен, разрешите мне назвать впервые рождённый в мире этот новый цветок из семейства орхидейных в честь Вашего имени - «кимирсенхва». Этого горячо желаю я сам. Этого желают и все индонезийцы».

Первый Президент Мозамбика Самора Мойсес Машел: «Благодаря тому, что великий герой товарищ Ким Ир Сен указал нам путь вперёд, мы порвали кандалы, связавшие нам и нашим предкам ноги и руки, и смогли освободиться от участи раба».

Экс-президент Франции Миттеран: «Президент Ким Ир Сен был великим главой государства. Он был самым выдающимся, величайшим из всех действовавших после Второй мировой войны и по сей день. Из лидеров семёрки стран Запада только на меня выпало счастье встретиться с Президентом Ким Ир Сеном. Это я считаю высокой честью».

Экс-президент США Джимми Картер: «Президент КНДР Ким Ир Сен действительно был выдающимся, великим вождем, сведущим во всём. Президент Ким Ир Сен – более великий человек, чем все вместе взятые три президента США – первый американский президент и самый популярный человек Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон и Авраам Линкольн».

Экс-президент Португалии Гомес: «В то время (Корейская война 1950 – 1953 гг.) американский оперативный план был составлен после неоднократных обсуждений в кругу десятков буржуазных генералов – начштаба и военных экспертов стран Запада, стоявших на стороне США. Однако сорвал его в одиночку Полководец Ким Ир Сен. Видя это своими глазами, я убедился в том, что именно Полководец Ким Ир Сен – один-единственный на свете гениальный военный стратег и выдающийся Полководец».

Экс-главнокомандующий «войсками ООН» Кларк: «Северокорейская армия добилась успеха (победа в Корейской войне), можно сказать, только благодаря умелому командованию Полководца Ким Ир Сена».

Религиозный лидер США Билли Грэхем: «В Северной Корее я совсем не ощутил необходимости в миссионерской проповеди. 66-томная библия Ветхого и Нового Завета проникнута божьим наказом любить человека. А вот в этой стране подобная любовь к человеку проявляется как государственная забота. Бесплатное медобслуживание, бесплатное обучение, ответственность государства за одежду, питание и жильё населения – таково комплексное государственное обеспечение, разработанное и проводимое Президентом Ким Ир Сеном, который поклоняется народу, как небу. Северокорейцы почитают его, как Бога. Зачем нужна библия в такой стране?».

Бывшая западногерманская писательница Луйза Линзер: «Я, как искренняя верующая, молила Бога, но, собственно, не преподносила ему букет цветов. Однако я хотела бы преподнести этот букет Президенту Ким Ир Сену. Президент, строитель общества всеобщего равноправия, которое не смог построить даже и Бог, безусловно должен получить букет цветов».

Бывший генсекретарь Института международных отношений Италии Жан Карло Элиа Баллори: «Для меня визит в КНДР стал как бы ежегодным мероприятием. Известно, что каждый год исламисты совершают паломничество в Мекку, а я – в Пхеньян, чтобы получать указания от Президента Ким Ир Сена. Если бы я пожелал быть верующим, то стал бы приверженцем идей чучхе и верующим поклонником Президента Ким Ир Сена».

Интернационалист Че Гевара: «Мне придали большое вдохновение слова товарища Ким Ир Сена, который сказал, что КНДР пока еще переживает трудности, но окажет кубинскому народу активную помощь. Слова уважаемого товарища Ким Ир Сена полностью овладели моим сердцем. С этого момента я буду хранить в сердце слова товарища Ким Ир Сена как вечный девиз жизни. Крепко клянусь: до конца буду верным этому девизу».

Бывший заместитель премьера Японии Син Канемару: «Действительно, Президент Ким Ир Сен – великий политик, великий человек, которого не найдешь в мировой истории, в истории Востока и Запада, нынешних и старых времен. Мне довелось встретиться с таким великим человеком, что с первого момента встречи у меня на глазах навернулись слезы. Я, собственно, так очаровался его величием, что как бы был вне себя. Нет, нет, действительно я вышел из себя. Жаль, что мне довелось встретиться со столь великим человеком в последние годы моей политической деятельности».

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