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Московский листок

В Хабаровске разбился Ми-8, шесть человек погибли

Опубликовано 11.04.2018 в разделе комментариев 0

В Хабаровске разбился Ми-8, шесть человек погибли

В Хабаровске потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток". На борту находились шесть человек, все они погибли. Инцидент произошел 11 апреля в 11.30 (04.30 мск) на пустыре в овраге в километре от улицы Карла Маркса. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. При ударе о землю вертолет загорелся и разрушился, его обломки разлетелись в радиусе 1 км.

"По данным следствия, на борту находились члены экипажа в количестве шести человек. В результате крушения выживших нет. Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования", - цитирует Интерфакс сообщение СК.

В настоящее время, территория происшествия оцеплена, проводятся поисковые работы. На охране порядка задействованы около 20 сотрудников полиции и около 10 патрульных экипажей. Обстоятельства происшествия выясняются.

По предварительным данным, катастрофа могла произойти из-за плохой погоды. В момент крушения вертолета синоптики отмечали плохую видимость в регионе, снег с дождем и низкие облака.

Работающие на месте трагедии спасатели считают, что из-за плохой видимости вертолет мог зацепиться за мачту антенного поля. "Предварительная информация - что за мачту зацепился. Проводили тренировочный полет... Скорее всего, низкая облачность", - сказал журналистам инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Игорь Вербулес.

По его словам, на борту, было шесть сотрудников авиакомпании - четыре командира, борт-механик и второй пилот.

В связи с крушением вертолета СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).



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