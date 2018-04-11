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Московский листок

Меркель хочет, чтобы Россия и дальше содержала Украину

Опубликовано 11.04.2018 в разделе комментариев 0

украина газ война рф
Меркель хочет, чтобы Россия и дальше содержала Украину

Меркель в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявила, что реализация "Северного потока — 2" невозможна без определения будущей роли украинского транзита. По ее словам, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным она говорила о невозможности того, чтобы Украина потеряла значение как страна — транзитер газа.

Ранее Петр Порошенко предложил европейским партнерам принять участие в модернизации украинского трубопровода вместо того, чтобы инвестировать в "Северный поток — 2".

В конце марта Германия разрешила строительство "Северного потока — 2" на своей территории. По данным компании-оператора Nord Stream 2 AG, процедуры получения разрешений в четырех других странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику и завершатся в ближайшие месяцы.

"Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте "Северный поток-2". Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины. Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом", — говорится в сообщении "Нафтогаза" в Facebook.

***

А нам столько лет все втирали про "свободный рынок", который сам диктует политике, а не наоборот. И вот наглядный пример - не взирая на экономическую целесообразность, Германия настаивает, чтобы Россия содержала за свой счет страну, находящуюся с ней в состоянии войны.

Конечно, своего рода целесообразность есть - в противном случае Германии придется содержать Украину самой, может быть, на паях с Францией и Англией.

Но как же "невидимая рука рынка"? Гайдар в гробу не ворочается?

А.Б.



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