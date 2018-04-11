Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Центр Кудрина вновь предложил повысить пенсионный возраст

Опубликовано 11.04.2018 в разделе комментариев 6

Центр Кудрина вновь предложил повысить пенсионный возраст

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина в своей стратегии развития России предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, женщин — до 63 лет. Сейчас российские женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины - в 60.

"Благодаря более долгой и более здоровой жизни граждане смогут дольше оставаться активными и востребованными. На протяжении 16 лет пенсионный возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Это даст возможность каждому, даже в зрелом возрасте, реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости. Поработал на пять лет дольше - получил пенсию на треть выше", - цитирует Интерфакс тезисы стратегии ЦСР.

В документе отмечается, что к 2024 году продолжительность "здоровой и полноценной жизни" россиян увеличится на пять лет.

"В 2024 году продолжительность здоровой жизни вырастет почти на пять лет. Семьям с детьми и пенсионерам будет обеспечен достойный уровень жизни... Ожидаемая продолжительность полноценной жизни россиян вырастет на пять лет", - говорится в стратегии.

В документе выделены семь основных приоритетов, которые позволят "достичь серьезного повышения качества жизни, обеспеченного ростом обновленной экономики".

Предполагается, что средний размер пенсии по старости к 2024 году станет в два раза выше прожиточного минимума, а пенсии вырастут не меньше, чем на треть.

Кроме того, стратегия предполагает, что уровень бедности в России снизится до 10% и сравняется с наиболее развитыми странами Европы, а уровень бедности среди семей с детьми сократится вдвое.

Как отмечают в ЦСР, стратегия была проработана с профильными экспертами, государственными ведомствами и гражданами. В работе над ней приняли участие более 1700 экспертов из разных исследовательских центров страны, в том числе НИУ ВШЭ, РАНХиГС, институты РАН, МГИМО, МГУ, СПБГУ.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Очередной прожект кудринского ЦСР "а-ля Манилов"
Крамольник написал 11.04.2018 10:53
Пусть, для начала, уравняют пенсии чиновников с пенсиями простых трудящихся. Будет колоссальная экономия средств Пенсионного фонда РФ.
Ответить
Re: "Кроме того,
стратегия предполагает..." написал 11.04.2018 10:41
http://музейреформ.рф/node/14030
Ответить
(без названия)
La Terrible написал 11.04.2018 10:40
Эту тварь болтливую надо подвесить за язык за людоедские намерения по геноциду народа. Пусть сам сидит на "средней пенсии", скотина!
Сначала медицину бесплатной и доступной сделайте, гниды, доведите уровень смертности до европейских показателей, а потом уж что-то вякайте, козлы мразотные!
Ответить
Теперь
Дело за малым. написал 11.04.2018 10:26
осталась только институциональная подготовка имплементации разработанной ЦСР Стратегии, и вперед с новой силой вгрызаться с дно экономической деградации и морального разложения с победными песнями про силу духа и проч.
Ответить
(без названия)
Киса написал 11.04.2018 10:21
Кудрина надо депортировать, что а центр признать агентом.
Ответить
(без названия)
Сергей Петров написал 11.04.2018 10:17
Как неожиданно)
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Почему Трамп сравнил Путина с "животным Асадом"?
Почему Трамп сравнил Путина с "животным Асадом"?
11.04.2018
Садомазохизм Кремля
Садомазохизм Кремля
11.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Евро перевалил за 80 рублей (2)
Продавцы одежды и обуви предупредили о повышении цен из-за обвала рубля (1)
Центр Кудрина вновь предложил повысить пенсионный возраст (6)
Меркель хочет, чтобы Россия и дальше содержала Украину (0)
Мы должны вырвать бедных бизнесменов из цепких лап госдепа, и мы вырвем их оттуда (4)
В Хабаровске разбился Ми-8, шесть человек погибли (0)
Почему Трамп сравнил Путина с "животным Асадом"? (9)
Запад продолжает "прессовать" российскую буржуазию (15)
Украина подталкивает РФ к ядерной войне с США (25)
История даёт оценку (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Прекратить транжирить сырье
Дарья Митина Дарья Митина: Страннo!!...
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Верховному главнокомандующему надо отрастить яйца
Дарья Митина Дарья Митина: Кoммунисты из Нарoднoгo Фрoнта Италии видят свoим сoюзникoм в Рoссии OКП
Максим Калашников Максим Калашников: Лимонов о языке Трампа. И от АПН Северо-Запад
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss