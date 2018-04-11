Центр Кудрина вновь предложил повысить пенсионный возраст

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина в своей стратегии развития России предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, женщин — до 63 лет. Сейчас российские женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины - в 60.

"Благодаря более долгой и более здоровой жизни граждане смогут дольше оставаться активными и востребованными. На протяжении 16 лет пенсионный возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Это даст возможность каждому, даже в зрелом возрасте, реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости. Поработал на пять лет дольше - получил пенсию на треть выше", - цитирует Интерфакс тезисы стратегии ЦСР.

В документе отмечается, что к 2024 году продолжительность "здоровой и полноценной жизни" россиян увеличится на пять лет.

"В 2024 году продолжительность здоровой жизни вырастет почти на пять лет. Семьям с детьми и пенсионерам будет обеспечен достойный уровень жизни... Ожидаемая продолжительность полноценной жизни россиян вырастет на пять лет", - говорится в стратегии.

В документе выделены семь основных приоритетов, которые позволят "достичь серьезного повышения качества жизни, обеспеченного ростом обновленной экономики".

Предполагается, что средний размер пенсии по старости к 2024 году станет в два раза выше прожиточного минимума, а пенсии вырастут не меньше, чем на треть.

Кроме того, стратегия предполагает, что уровень бедности в России снизится до 10% и сравняется с наиболее развитыми странами Европы, а уровень бедности среди семей с детьми сократится вдвое.

Как отмечают в ЦСР, стратегия была проработана с профильными экспертами, государственными ведомствами и гражданами. В работе над ней приняли участие более 1700 экспертов из разных исследовательских центров страны, в том числе НИУ ВШЭ, РАНХиГС, институты РАН, МГИМО, МГУ, СПБГУ.