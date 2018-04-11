Продавцы одежды и обуви предупредили о повышении цен из-за обвала рубля

В России к осени могут подняться цены на одежду, обувь и аксессуары если курс рубля не стабилизируется в ближайшее время, сообщает газета "Коммерсант" ссылаясь на опрос ритейлеров.

Закупки одежных ритейлеров привязаны к валюте, поэтому рост курса, безусловно, скажется на ценах на зимнюю коллекцию, пояснил изданию президент Baon Илья Ярошенко. По его словам, увеличение цен для покупателей не будет пропорционален росту курса. "Если, скажем, доллар вырастет на 20%, то для конечного потребителя цена увеличится на 10%, оставшиеся 10% разделят между собой поставщики и ритейлеры за счет снижения своей маржинальности", - сообщил Ярошенко.

Совладелец обувной сети "Эконика" Сергей Саркисов и гендиректор "Обуви России" Антон Титов считают, что пересмотра роста цен не будет, если курс будет колебаться в диапазоне 5–10%. "Но если падение будет существенным и на продолжительный период, тогда рост цен возможен", - отметил Титов. По его словам, по итогам 2017 года доля импорта на российском обувном рынке достигла 80%.

По словам собеседников издания, доля одежных ритейлеров, локализовавших свое производство в России пока невелика. "Даже при переносе производства в Россию полностью валютных рисков не избежать, поскольку у нас нет собственной сырьевой базы", - пояснил Ярошенко.

Большая часть одежды, обуви и аксессуаров — импорт из Азии или Европы, поэтому влияние роста валютных курсов неизбежно для ритейлеров, констатирует коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян. По ее словам, ситуацию усугубляет и не восстановившийся после кризиса потребительский спрос. Так, например, как показывают опросы, около 60% россиян не готовы покупать одежду, если на нее нет скидок.

Отметим, что накануне о возможном повышении цен на 5-10% из-за падения курса рубля заявили поставщики крупнейших российских ритейлеров бытовой техники и электроники.

"Розничные цены на технику зависят не только от курсов валют, и как показал опыт 2014-2015 гг. реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объёме. Производители уже объявили о планах по увеличению закупочных цен на 5-10%. "М.Видео" делает все возможное для сохранения текущих розничных цен и ведёт переговоры с поставщиками. Мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме", - цитирует RNS пресс-службу "М.Видео".

Представители сети "Эльдорадо" также не исключили корректировку цен на бытовую технику и электронику в ближайшее время.

"Из-за ослабления курса рубля в ближайшей перспективе может произойти корректировка цен на бытовую технику и электронику, поставщики уже начали предупреждать о возможном пересмотре отпускных цен... Мы приложим максимум усилий для сдерживания роста цен", - сообщили в пресс-службе ритейлера.

"М.Видео" и "Эльдорадо" контролируют около 26% российского рынка продаж бытовой техники.