Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Продавцы одежды и обуви предупредили о повышении цен из-за обвала рубля

Опубликовано 11.04.2018 в разделе комментариев 2

Продавцы одежды и обуви предупредили о повышении цен из-за обвала рубля

В России к осени могут подняться цены на одежду, обувь и аксессуары если курс рубля не стабилизируется в ближайшее время, сообщает газета "Коммерсант" ссылаясь на опрос ритейлеров.

Закупки одежных ритейлеров привязаны к валюте, поэтому рост курса, безусловно, скажется на ценах на зимнюю коллекцию, пояснил изданию президент Baon Илья Ярошенко. По его словам, увеличение цен для покупателей не будет пропорционален росту курса. "Если, скажем, доллар вырастет на 20%, то для конечного потребителя цена увеличится на 10%, оставшиеся 10% разделят между собой поставщики и ритейлеры за счет снижения своей маржинальности", - сообщил Ярошенко.

Совладелец обувной сети "Эконика" Сергей Саркисов и гендиректор "Обуви России" Антон Титов считают, что пересмотра роста цен не будет, если курс будет колебаться в диапазоне 5–10%. "Но если падение будет существенным и на продолжительный период, тогда рост цен возможен", - отметил Титов. По его словам, по итогам 2017 года доля импорта на российском обувном рынке достигла 80%.

По словам собеседников издания, доля одежных ритейлеров, локализовавших свое производство в России пока невелика. "Даже при переносе производства в Россию полностью валютных рисков не избежать, поскольку у нас нет собственной сырьевой базы", - пояснил Ярошенко.

Большая часть одежды, обуви и аксессуаров — импорт из Азии или Европы, поэтому влияние роста валютных курсов неизбежно для ритейлеров, констатирует коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян. По ее словам, ситуацию усугубляет и не восстановившийся после кризиса потребительский спрос. Так, например, как показывают опросы, около 60% россиян не готовы покупать одежду, если на нее нет скидок.

Отметим, что накануне о возможном повышении цен на 5-10% из-за падения курса рубля заявили поставщики крупнейших российских ритейлеров бытовой техники и электроники.

"Розничные цены на технику зависят не только от курсов валют, и как показал опыт 2014-2015 гг. реагируют на ослабление рубля с замедлением и в меньшем объёме. Производители уже объявили о планах по увеличению закупочных цен на 5-10%. "М.Видео" делает все возможное для сохранения текущих розничных цен и ведёт переговоры с поставщиками. Мы также продолжаем акции, скидки, предложения по рассрочке в обычном режиме", - цитирует RNS пресс-службу "М.Видео".

Представители сети "Эльдорадо" также не исключили корректировку цен на бытовую технику и электронику в ближайшее время.

"Из-за ослабления курса рубля в ближайшей перспективе может произойти корректировка цен на бытовую технику и электронику, поставщики уже начали предупреждать о возможном пересмотре отпускных цен... Мы приложим максимум усилий для сдерживания роста цен", - сообщили в пресс-службе ритейлера.

"М.Видео" и "Эльдорадо" контролируют около 26% российского рынка продаж бытовой техники.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Вы опять всеврети!
патриот совсем истинный написал 11.04.2018 11:20
Наша самая великая страна.постоянно поднимающаяся с колен.во главе со Всехпобедившего Великого отца и учителя идет от одной победы до другой!В Сирии мы уже всех победили,даже по три раза,а некоторых и по пять.Наши войска,многократно выведенные,но непонятно как снова введенные,наводят ужас на всех врагов,особенно в моменты просмотра шедевров рассеянской мультипликации,как никогда сильны и готовы отразить любой удар.Вот вчера отразили,даже не поняв кто напал и откуда бомбы прилетели.Но отразили же при помощи секретного новейшего российского оружия-рогаток! И все потому.что наш мудрейший правитель,переругавшись со всем миром,се равно,в глазах истинных рассеянских путриотов,остается самым Великим!
А вы тут про какие-то штаны и ботинки.Да наши лапти самые лучшие в мире!Вы думаете проклятые пиндосы смогут сделать лапти?Фиг вам(это дом индейский такой)они сделать только могут.А мы можем.Вот дайте путину и Медведеву три метра лыка,да отправьте к ним советником Рогозина,они такого наплетут,что потом никто и понять не сможет.
Правильно сказал поэт-
Умом нам Вову не понять,
Аршином Диму не измерить,
У них особенная дурь,
В их ахинею только верить!
P.S.Если лапти сплести не получится,то пусть плетут из лыка веревку,мыло так любящий их народ выдаст.
Ответить
(без названия)
La Terrible написал 11.04.2018 10:46
Ну да, твари сразу о повышении завыли - типа, предупреждают они, вежливые какие. А ежели доллар с евро упадут, то эти г..доны и цены снизят взад? Ага, как же, ждите, идиоты! Ведь и так дерут по 200-300% прибыли, а все никак не нажраться.
Лобное место по ним всем давно уже плачет-заливается.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Почему Трамп сравнил Путина с "животным Асадом"?
Почему Трамп сравнил Путина с "животным Асадом"?
11.04.2018
Садомазохизм Кремля
Садомазохизм Кремля
11.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Обвал рубля остановил продажи зарубежных туров (2)
Россияне все еще верят, что они лидеры в освоении космоса (5)
"Газпром" готовит новый транзитный контракт с украинским "Нафтогазом" (1)
Евро перевалил за 80 рублей (2)
Продавцы одежды и обуви предупредили о повышении цен из-за обвала рубля (2)
Центр Кудрина вновь предложил повысить пенсионный возраст (8)
Меркель хочет, чтобы Россия и дальше содержала Украину (1)
Мы должны вырвать бедных бизнесменов из цепких лап госдепа, и мы вырвем их оттуда (6)
В Хабаровске разбился Ми-8, шесть человек погибли (0)
Почему Трамп сравнил Путина с "животным Асадом"? (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Прекратить транжирить сырье
Дарья Митина Дарья Митина: Страннo!!...
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Верховному главнокомандующему надо отрастить яйца
Дарья Митина Дарья Митина: Кoммунисты из Нарoднoгo Фрoнта Италии видят свoим сoюзникoм в Рoссии OКП
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss