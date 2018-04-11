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Московский листок

Евро перевалил за 80 рублей

Опубликовано 11.04.2018 в разделе комментариев 2

Евро перевалил за 80 рублей

На открытии торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 64 руб. впервые с декабря 2016 года, евро в моменте превышал отметку 80 руб. впервые с 10 марта 2016 года.

Как передает Интерфакс, на пике роста в первые минуты торгов курс доллара США достигал 64,7675 руб., что на 1,745 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 80,1475 руб., поднявшись почти на 2,3 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла почти на 2 рубля - до 71,69 рубля.

По мнению аналитиков, рубль продолжает падение к доллару и евро, отыгрывая ухудшение внешнеполитической ситуации вокруг России после расширения санкционного списка Соединенными Штатами. Участники рынка также опасаются обострения ситуации вокруг Сирии, что может грозить новыми антироссийскими санкциями, затрагивающими в том числе и долговые бумаги РФ.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
какая радость! написал 11.04.2018 11:03
чем хуже буржуям, тем лучше коммунистам!!!
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если америкосы долбанут по Сирии
корнхолио написал 11.04.2018 10:55
то курс взлетит и до 180... и это при оч высоких ценах на нефть... в общем ждите повышение цен на все...
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