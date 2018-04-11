"Газпром" готовит новый транзитный контракт с украинским "Нафтогазом"

"Газпром" и украинский "Нафтогаз" приступили к обсуждению условий нового контракта о транзите газа через территорию Украины в Европу, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров.

По их словам, речь идет не о пересмотре действующего до конца 2019 г. контракта, а об условиях транзита с 2020 года. По словам собеседника издания, близкого к "Нафтогазу", вопрос о продолжении транзита после 2019 г. поднимался несколько недель назад, во время встречи представителей обеих компаний. "Контакты по периоду после 2019 г. начали", - подтвердил другой источник.

Близкий к "Нафтогазу" собеседник издания пояснил, что переговоры находятся в самой ранней стадии. "Мы задали ("Газпрому") вопрос, что (в их понимании) значит "привлекательные коммерческие условия", - сообщил он, отметив, что российская сторона пока не дала четкого ответа.

Напомним, в начале марта глава " Газпрома" Алексей Миллер заявил о расторжении всех контрактов на поставку газа НАК "Нафтогаз Украины", а также транзит топлива через территорию Украины. "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", - заявил Миллер.

По его словам, такое решение обусловлено вердиктом Стокгольмского арбитража, взыскавшего с концерна $4,6 млрд. "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК “Нафтогаз Украины”. Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", - отметил Миллер.