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Московский листок

"Газпром" готовит новый транзитный контракт с украинским "Нафтогазом"

Опубликовано 11.04.2018 в разделе комментариев 1

"Газпром" готовит новый транзитный контракт с украинским "Нафтогазом"

"Газпром" и украинский "Нафтогаз" приступили к обсуждению условий нового контракта о транзите газа через территорию Украины в Европу, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров.

По их словам, речь идет не о пересмотре действующего до конца 2019 г. контракта, а об условиях транзита с 2020 года. По словам собеседника издания, близкого к "Нафтогазу", вопрос о продолжении транзита после 2019 г. поднимался несколько недель назад, во время встречи представителей обеих компаний. "Контакты по периоду после 2019 г. начали", - подтвердил другой источник.

Близкий к "Нафтогазу" собеседник издания пояснил, что переговоры находятся в самой ранней стадии. "Мы задали ("Газпрому") вопрос, что (в их понимании) значит "привлекательные коммерческие условия", - сообщил он, отметив, что российская сторона пока не дала четкого ответа.

Напомним, в начале марта глава " Газпрома" Алексей Миллер заявил о расторжении всех контрактов на поставку газа НАК "Нафтогаз Украины", а также транзит топлива через территорию Украины. "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже", - заявил Миллер.

По его словам, такое решение обусловлено вердиктом Стокгольмского арбитража, взыскавшего с концерна $4,6 млрд. "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК “Нафтогаз Украины”. Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", - отметил Миллер.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Факт измены и условия
Истину глаголящий написал 11.04.2018 11:45
И.В. Сталин: "Мы имеем врагов внутренних. Мы имеем врагов внешних. Об этом нельзя забывать, товарищи, ни на одну минуту. ". По моему личному убеждению, враг внутренний, это компрадорская часть буржуазии узурпировавшая власть, состоящая из финансово-сырьевого олигархата, нынешнего чиновничества и примкнувшего к ним, ихнего электората. При наличии мощного и массового внутреннего врага, особенно государства, страна и большая часть народа, не смогут победить внешнего врага.
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