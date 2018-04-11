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Московский листок

Россияне все еще верят, что они лидеры в освоении космоса

Опубликовано 11.04.2018 в разделе комментариев 5

Россияне все еще верят, что они лидеры в освоении космоса

Подавляющее большинство россиян (84%) считают, что наша страна является лидером в освоении космоса, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты апрельского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом почти четверть наших сограждан (24%) уверены, что Россия является единственным мировым лидером, еще 60% полагают, что РФ занимает передовые позиции наряду с другими странами. Помимо России, на передовых позициях, по мнению респондентов, также США (64%) и Китай (45%). Япония занимает четвертое место с 3%.

Кроме того, 40% респондентов уверены, что первой страной, которая отправит экспедицию на Марс, будет именно Россия. Еще 13% считают, что такой страной будут США, еще 6% — что первым будет Китай. Лишь 3% уверены в том, что это будет совместная международная экспедиция. Еще 1% полагают, что первым человеком, отправившим людей на Марс, будет Илон Маск, а 35% россиян затруднились ответить.

Материалы по теме: США и Китай впервые обогнали РФ по числу космических запусков

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Дмитрий ОЦМ написал 11.04.2018 12:40
Убогие , слов нет. Какой космос с нашей разрушенной промышленностью. Крестные ходы только.
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помнится, уже в 2016 году
kerg написал 11.04.2018 12:39
Россия была на 3 месте по запуску спутников...
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(без названия)
Святой Пигидий написал 11.04.2018 12:18
Ключевое слово для путлерастов, называемых "россиянами", это слово "ВЕРЯТ". Завтра им расскажут на кисель-тв, что Земля плоская, и путлерасты будут верить в то, что Земля плоская. Доверчивые очень - явно не от избытка ума. А с другой стороны... откуда возьмется ум, если "россияне" в массе своей черпают информацию из кисель-тв, а духовность им заменяет соловьиный помет? Так что все логично (пропагандон Федоров, обслуживающий своими "опросами" воров, в данном случае, возможно, и не соврал).
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(без названия)
Крамольник написал 11.04.2018 12:16
Ну если 56 млн. человек, отдавших свои голоса "за" Путина российские населюки считают "исторической победой Путина", забыв, что в РФ проживает свыше 142 млн. человек, то уровень мышления таких граждан вполне понятен. Образовательный уровень россиян стремительно падает.
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(без названия)
ну Случайный прохожий написал 11.04.2018 12:06
Сколько процентов этих "россиян"знают,кто такой Илон Маск?Сколько процентов из них уверены,что Солнце вращается вокруг земли?Каков процент уверенных в том,что Земля плоская?
И самый главный вопрос,как коррелирует данный процент с процентами,отдавшими голоса за "нашего всенародно избранного" президента,угробившего всю нашу космонавтику?
P.S.Хотя почему только космонавтику?
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