Россияне все еще верят, что они лидеры в освоении космоса

Подавляющее большинство россиян (84%) считают, что наша страна является лидером в освоении космоса, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты апрельского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом почти четверть наших сограждан (24%) уверены, что Россия является единственным мировым лидером, еще 60% полагают, что РФ занимает передовые позиции наряду с другими странами. Помимо России, на передовых позициях, по мнению респондентов, также США (64%) и Китай (45%). Япония занимает четвертое место с 3%.

Кроме того, 40% респондентов уверены, что первой страной, которая отправит экспедицию на Марс, будет именно Россия. Еще 13% считают, что такой страной будут США, еще 6% — что первым будет Китай. Лишь 3% уверены в том, что это будет совместная международная экспедиция. Еще 1% полагают, что первым человеком, отправившим людей на Марс, будет Илон Маск, а 35% россиян затруднились ответить.

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