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Московский листок

Обвал рубля остановил продажи зарубежных туров

Опубликовано 11.04.2018 в разделе комментариев 5

Обвал рубля остановил продажи зарубежных туров

Продажи зарубежных туров снизились на 30-40% из-за обвала курса рубля, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Продажи во вторник снизились как минимум на 10%, а в некоторых случаях на 30-40%. Это произошло из-за обвала российского фондового и валютного рынков: доллар переступил порог в 63 рубля впервые с декабря 2016 года, евро превысил 78 рублей - такого не было с апреля 2016-го", - цитирует Тюрину Интерфакс.

По ее словам, если курс рубля в ближайшее время не стабилизируется, туристы возьмут паузу, рынок замрет, как это было в 2014 году. "Во всем этом есть только один плюс: основные пляжные страны, прежде всего Турция и Греция, видя хороший спрос на нашем рынке, сильно задрали цены. Сейчас рубль упал на 10-15%, так что им придется снижать стоимость размещения минимум на 10%, чтобы россияне поехали", - отметила Тюрина.

При этом она допустила, что ослабление рубля окажется на руку принимающим компаниям. "Резкий прирост въездного потока наблюдался в 2015-2016 году именно на фоне низкого рубля. Основной объем на 2018 год уже сделан, спрос хороший, а снижение курса рубля делает поездки к нам еще более выгодными. Экономический фактор в этом случае оказывается сильнее политического", - отметила Тюрина.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Re: Re: Прощай Греция с Испанией...
уйх написал 11.04.2018 13:39
"Сахалин- жемчужина! "
------------------------
Повезло же японцам!
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Re: Re: Прощай Греция с Испанией...
Оленевод написал 11.04.2018 13:30
Сахалин- жемчужина!
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(без названия)
г жопинск написал 11.04.2018 13:05
обваливайте уж до 8 млн за 1 евро..
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Re: Прощай Греция с Испанией...
Здравствуй Крым и Сочи... написал 11.04.2018 12:46
а как на счет Камчатки, Колымы и Сахалина?
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Прощай Греция с Испанией...
Мартын написал 11.04.2018 12:18
Здравствуй Крым и Сочи...
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