Посол России в Ливане заявил о готовности сбивать ракеты США в Сирии

Россия будет сбивать американские ракеты и наносить удары по источникам огня, в случае агрессии США против Сирии, заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин ливанскому телеканалу Al-Manar.

По его словам, такое предупреждение содержалось в заявлениях президента России Владимира Путина и главы Генштаба вооруженных сил РФ.

"В случае американского удара... ракеты будут сбиты", - заявил Засыпкин, отметив при этом, что столкновение "необходимо предотвратить".

В Кремле оставили заявление российского посла без комментариев. "Не хотел бы вступать в дискуссию по таким вопросам", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он выразил надежду, что "все стороны будут избегать шагов", которые могут "спровоцировать и без того хрупкую ситуацию в регионе".