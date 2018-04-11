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Московский листок

Посол России в Ливане заявил о готовности сбивать ракеты США в Сирии

Опубликовано 11.04.2018 в разделе комментариев 1

Посол России в Ливане заявил о готовности сбивать ракеты США в Сирии

Россия будет сбивать американские ракеты и наносить удары по источникам огня, в случае агрессии США против Сирии, заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин ливанскому телеканалу Al-Manar.

По его словам, такое предупреждение содержалось в заявлениях президента России Владимира Путина и главы Генштаба вооруженных сил РФ.

"В случае американского удара... ракеты будут сбиты", - заявил Засыпкин, отметив при этом, что столкновение "необходимо предотвратить".

В Кремле оставили заявление российского посла без комментариев. "Не хотел бы вступать в дискуссию по таким вопросам", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он выразил надежду, что "все стороны будут избегать шагов", которые могут "спровоцировать и без того хрупкую ситуацию в регионе".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Россия будет сбивать американские ракеты
ну очень любопытный написал 11.04.2018 13:15
А сбивалка выросла?
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