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Московский листок

Собянинская реновация продолжает наступать на памятники конструктивизма

Опубликовано 11.04.2018 автором Александра Андреева, депутат совета депутатов Лефортово в разделе комментариев 0

беспредел москва собянин конструктивизм реновация
Собянинская реновация продолжает наступать на памятники конструктивизма

Недалеко от метро Красносельская в Москве есть прекрасный конструктивистский квартал - Русаковка. Квартал полностью сохранен, представляет собой великолепный, очень красивый образец конструктивисткого квартала с обдуманной планировкой включающей давно и успешно озеленённую территорию, и достоин статуса памятника ничуть не меньше, чем знаменитая Дангауэровка. 

Сейчас над Русаковкой нависла угроза уничтожения. Реновация! 

Суть проблемы заключается в том, что правительство Москвы хочет захватить московскую землю недалеко от метро Красносельская под застройку. Захват чужой частностной собственности и уничтожение национального достояния оно пытается оправдать «просьбами жителей». 

В данный момент три дома поселка Русаковка – три больших многоквартирных дома, каждый из которых включает много десятков квартир – расселены и стоят пустыми, прикрытые "патриотическими" пыльными вуалями на тему Дня Победы. А еще в нескольких домах Русаковки проживают весьма диковинные граждане. Этим гражданам не нравятся квартиры, в которых они проживают – и это, конечно же, их личное дело. Любому человеку может нравиться или не нравиться то жилье, в котором он живет... 

Однако, по неизвестным нам причинам эти диковинные граждане считают, что вместо этих, не нравящихся им, квартир правительство Москвы должно предоставить им в собственность другие квартиры – большей площади. При этом эти новые квартиры для них должны быть созданы за счет денег других налогоплательщиков. Что еще более странно, эти диковинные граждане требуют предоставить им новые бесплатные квартиры, созданные за счет денег других налогоплательщиков, во-первых, немедленно, во-вторых, рядом с их нынешним домом. И что уж совсем не поддается никакому разумному объяснению, эти диковинные граждане не просто считают – требуют, чтобы ради удовлетворения их весьма странных желаний было уничтожено национальное достояние всех россиян – поселок Русаковка. 

Правительство Москвы сначала долго вкладывало в головы этих и без того весьма люмпенизированных людей идею, что можно отобрать и уничтожить чужое ради получения собственной прибыли. А после того, как эта идея дала всходы в их головах, правительство Москвы заявляет: «Люди хотят переехать, нет другого места, чтобы построить для них новый дом! Поэтому придется снести расселенные дома поселка Русаковка и на их месте построить новые дома.» 

Возможно, для граждан, не считающих нужным в течение десятков лет не то что сделать в своей квартире ремонт – помыть стены у себя на кухне – это заявление звучит разумно и логично. А вот любой мало-мальски здравомыслящий человек прекрасно видит, что это вранье и подлог. 

Прежде всего, конечно, решительно непонятно, с какой стати нужно уничтожать прекрасный малоэтажный кирпичный зеленый квартал с большими дворами, чтобы за счет налогоплательщиков дать жителям неаварийных домов в собственность другие квартиры. Но это самый маленький подлог из имеющихся. 

Главный подлог заключается в другом. 

Итак, дано:

1. Жители некоторых домов поселка Русаковка, которые хотят переехать в новые квартиры. При этом они хотят, чтобы новые квартиры были рядом с их старым домом.

2. Другие жители поселка Русаковка, которые хотят сохранить свой малоэтажный кирпичный квартал с большими зелеными дворами.

3. Москвичи и другие граждане России, которые требуют сохранить национальное достояние – прекрасный конструктивистский поселок.

 

Правительство Москвы утверждает, что для исполнения желаний первой категории лиц нужно уничтожить уютный малоэтажный квартал кирпичных домов с большими зелеными дворами, чтобы на его месте возвести уродливые бетонные здания отвратительного качества (про уродливые и качество мы прекрасно понимаем, что по-другому у Собянина не получится, даже если он очень захочет - нет у него архитекторов, не связанных с опьянёнными сверхприбылями строительными олигархами, - прим. ред.). Но это же вранье! 

Главный подлог заключается в том, что даже для удовлетворения желаний диковинных граждан вовсе не требуется сносить ни один дом Русаковки! 

Граждане хотят переехать в новые квартиры побыстрее и рядом с их нынешним домом. В настоящий момент в квартале Русаковка три больших жилых дома уже стоят выселенными. Решение очевидно. 

Нужно провести ремонт трех отселенных домов Русаковки. Это дома из кирпича, постройки 1920-х годов, то есть они заведомо лучшего качества, чем продукция современного монолитного строительства. Ремонт этих домов, даже с учетом распила, обойдется намного дешевле, чем их уничтожение и строительство на их месте бетонных монстров. Не говоря уже о том, что при этом не будет произведено огромное количество пыли, мусора, не будут уничтожены деревья и тихие зеленые дворы. 

После ремонта этих домов в них можно переселить жителей Русаковки, желающих переехать. А после этого можно ремонтировать освободившиеся дома Русаковки и переселять в них других желающих переехать граждан. В результате такого волнового переселения останется достаточно много квартир для очередников и обитателей действительно аварийного и ветхого жилья. 

Такое решение выгодно абсолютно всем жителям города Москвы.

Русаковка - достояние всей Москвы, всей России и всего экс-СССР даже.

Выгоды застройщиков и аффилированных с ними чиновников нас не интересуют. Руки прочь от конструктивизма!



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