Инаугурация Путина состоится 7 мая

Инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина пройдет 7 мая, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за прошедшие шесть лет.

"Страна выбрала президента. И 7 мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия согласно Конституции", - цитирует Медведева Интерфакс.

Премьер отметил, что прошедшие шесть лет стали для российской экономики "стресс-тестом" который она достойно прошла.

"Я считаю, что мы достойно прошли этот тяжелый и ответственный период, который стал стресс-тестом для всего государства. Сформировали стабильную макроэкономическую среду", - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что сегодня экономика гораздо меньше зависит от внешних условий и может стабильно развиваться даже при низких ценах на нефть.