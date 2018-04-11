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Московский листок

Инаугурация Путина состоится 7 мая

Опубликовано 11.04.2018 в разделе комментариев 2

Инаугурация Путина состоится 7 мая

Инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина пройдет 7 мая, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за прошедшие шесть лет.

"Страна выбрала президента. И 7 мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия согласно Конституции", - цитирует Медведева Интерфакс.

Премьер отметил, что прошедшие шесть лет стали для российской экономики "стресс-тестом" который она достойно прошла.

"Я считаю, что мы достойно прошли этот тяжелый и ответственный период, который стал стресс-тестом для всего государства. Сформировали стабильную макроэкономическую среду", - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что сегодня экономика гораздо меньше зависит от внешних условий и может стабильно развиваться даже при низких ценах на нефть.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Коммунист ...1 написал 11.04.2018 13:51
Эх, заиметь бы маленький бесшумный "беспилотничек" с хорошим оптическим прицелом и боезапасом!!!)))
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Айфончик,загляни в свой айфончик
ну Случайный прохожий написал 11.04.2018 13:49
даже при низких ценах на нефть.
-------
Больше 70 долларов за баррель,это низкие?!А 8 баксов за бочку,наш премьерчик не хочет?А ведь было и такое и не так давно.Все у него хорошо,дебилы бл..Айфончик,загляни в свой айфончик.На биржу лучше загляни,посмотри,что там с национальной валютой и акциями крупнейших, еще оставшихся после вашего "правления" предприятий творится,а не в игрушки играй.да и начальнику своему покажи,а то он смартфонам не обучен,тыкнет куда нибудь не туда и придется стирать Индобразилию с карты.Или может лучше Огарево с Барвихой?
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