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Московский листок

Союз журналистов Казахстана обеспокоен цензурой неофеодалов Назарбаева

Опубликовано 11.04.2018 в разделе комментариев 1

казахстан неофеодализм реакция сми
Союз журналистов Казахстана обеспокоен цензурой неофеодалов Назарбаева

Блокировка сетевого издания Ratel.kz и уголовное преследование его журналистов, а также журнала Forbes.kz – это проблемы не только СМИ и их сотрудников – это наши с вами проблемы. 

Нам всем, без всякой нашей вины, ограничили конституционное право на беспрепятственное получение и распространение информации, лишили возможности узнавать из этих источников новые факты и идеи, поддерживать их, критиковать, оценивать, восхищаться или отвергать. 

Свои права надо защищать всеми законными путями. Если вы с этим согласны – пройдите по ссылке https://ru.surveymonkey.com/r/3M98WKD и поставьте свою подпись под Обращением. Оно будет доставлено адресатам!

 

ОБРАЩЕНИЕ

 

Генеральному прокурору Республики Казахстан Кожамжарову К. П.

Председателю Верховного суда Республики Казахстан Асанову Ж. К.

Председателю Мажилиса Парламента РК Нигматулину Н. З.

Министру информации и коммуникаций РК Абаеву Д. Е.

 

Просим использовать ваши полномочия для восстановления конституционного права граждан на свободное получение и распространение информации, грубо нарушенное в результате судебного решения, принятого судьей Медеуского районного суда г. Алматы Гульмирой Бейсеновой по ходатайству прокурора Медеуского района Жаркына Кусаинова. 

31 марта судья Г. Бейсенова удовлетворила иск прокурора Ж. Кусаинова о запрете сетевого издания Ratel.kz и запрете его главному редактору Марату Асипову делать любые публикации под этим наименованием. Основания для такого иска ни руководству СМИ, ни широкой общественности неизвестны, однако доменные имена ratel.kz, balborsyk.kz и wildratel.com были моментально заблокированы. 

В рамках частного спора между бизнесменом З. Какимжановым и отдельными журналистами в редакциях «Ratel.kz» и «Forbes.kz», с нарушением ряда процессуальных норм, изъяты документы и компьютеры, журналисты принудительно доставлены на допрос, с них взята подписка о неразглашении. Тем самым в интересах отдельных лиц предприняты действия, ущемляющие конституционное право десятков тысяч читателей этих сетевых изданий на беспрепятственное получение информации. 

Несоразмерность действий названных сотрудников прокуратуры и судебной системы и инкриминируемых журналистам деяний привела к вопиющему нарушению как основного закона страны, так и обязательств Казахстана по выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах, вызвала в обществе много вопросов и сомнений. В настоящее время подготовлена жалоба «Ratel.kz» в Комитет по правам человека ООН на необоснованные и разорительные решения национальных судебных органов по гражданскому спору З. Какимжанова с журналистами «Ratel.kz» и «Forbes.kz». 

Статья Уголовного кодекса РК 274 – «распространение заведомо ложной информации», инкриминируемая сейчас г-ном Какимжановым журналистам «Ratel.kz» и «Forbes.kz», критиковалась многими национальными и международными экспертами. 

По итогам рассмотрения второго периодического доклада Казахстана в 2016 году Комитет по правам человека ООН выражал беспокойство по поводу законодательства и практики, «которые нарушают свободу мнений и их выражения, в том числе: (а) широкое применение положений уголовного закона в отношении лиц, осуществляющих свое право на свободу выражения мнений, в том числе … распространение заведомо ложных сведений». 

Напомним, что эта статья, введенная в УК РК в 2015 году, уже привела к жертвам: 5 июля 2016 года, накануне апелляционного рассмотрения дела, алматинский предприниматель Таир Калдыбаев, приговоренный к 4,5 годам лишения свободы за распространение заведомо ложной информации в отношении Казкоммерцбанка, найден повешенным в тюрьме. 

Просим вас дать правовую оценку действиям силовых и судебных структур в отношении изданий «Ratel.kz» и «Forbes.kz», защитить журналистов от необоснованных обвинений и восстановить законное право общества на получение информации из этих СМИ.



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Всего комментариев к статье: 1
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штыковой написал 11.04.2018 15:13
Да не обращения надо писать к буржуинам, а на штыки их поднимать. Только тогда толк будет.
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