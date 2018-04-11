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Московский листок

Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии

Опубликовано 11.04.2018 в разделе комментариев 15

Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии, и призвал Россию приготовиться. "Россия обещала сбивать все и любые ракеты, запущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые, и "умные". Вы не должны быть партнерами "животного", который убивает своих людей газом ради удовольствия", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, ранее посол России в Ливане заявил о готовности сбивать американские ракеты и наносить удары по источникам огня, в случае агрессии США против Сирии. По его словам, такое предупреждение содержалось в заявлениях президента России Владимира Путина и главы Генштаба вооруженных сил РФ.

 



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Всего комментариев к статье: 15
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какло = туп ! какло= глуп! какло просто = дуб!( см. на любую какалять
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед . ДальССкий написал 11.04.2018 15:45
Какло, а вы чего так радостно расхрюкались? Вас же первыми показательно для всей остальной эувроппы и пендосов Россия мочканЁт, для примера и назидания.
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А в ответ разразятся лишь крики в совбезе,
С.П.Вдиван написал 11.04.2018 15:43
но оставшиеся уйдут в партизаны за Евфрат
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(без названия)
как сказала одна урка написал 11.04.2018 15:39
трамп не лепит горбатого
значит вхуярит по полной
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Re: Слов на ветер не бросает. Сказал - сделает.
моменто в морэ написал 11.04.2018 15:08
"Если драка неизбежна, бить надо первым!"(с).. о как, то есть, со слов, в Сирии первыми полетят, надо понимать, "кАлибры"?
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(без названия)
Трамп предупредил Россию написал 11.04.2018 15:06
По сути попросил россиян уйти из под обстрела. Спасает глупых.
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(без названия)
Трамп пообещал- трамп сделает написал 11.04.2018 14:49
Трамп пацан четкий. Слов на ветер не бросает. Сказал - сделает.
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(без названия)
стоик1138 написал 11.04.2018 14:44
сортирный Карлик с удовольствием травил людей на Дубровке, сжигал детей в Беслане?
животному Асаду есть у кого учиться?
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(без названия)
Святой Пигидий написал 11.04.2018 14:41
Хм... я вот только не понял, кого Трамп назвал Газовым Животным - нашего духовного воина или его друга и соратника Асада? (https://www.newsru.com/world/11apr2018/trump_russia.html).
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Мир стоит на грани Третьей Мировой Войны.
ну Случайный прохожий написал 11.04.2018 14:37
Додик,вот на твой х.. муха и сядет,если есть конечно куда садиться.и ракеты на твою дурную башку полетят,а ваш Верховный где нибудь под Алтаем надеется отсидеться.
Мир стоит на грани Третьей Мировой Войны.а вы все смехуечками балуетесь.Не знаю как в остальном мире,но в России хило никому не покажется,если конечно уцелеют в вспышке ядерного взрыва.
Вот что может произойти,когда к власти в огромной стране приходит мелкий гопник из подворотни!
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Только Трамп это сказал
kerg написал 11.04.2018 14:36
доллар сразу на рубль поднялся.... Такая вт у нас экономика, которая зависит от любого слова Трампа и которой абсолютно похер что сейчас плетет в думе Медвеженок
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(без названия)
kjki написал 11.04.2018 14:31
Володя уже в бункере спрятался и не знает как с Пиндосами помириться.
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(без названия)
хихихи написал 11.04.2018 14:30
муха сядет на ваши гниющие трупы, мои фашиствующие поросятки
заигрались, нагадили всем, приходит пора отвечать!
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(без названия)
стоик1138 написал 11.04.2018 14:29
сортирный Карлик с удовольствием травил людей на Дубровке, сжигал детей в Беслане?
животному Асаду есть у кого учиться?
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(без названия)
лучше сразу написал 11.04.2018 14:29
по кремлю
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(без названия)
Додик написал 11.04.2018 14:28
Для затравки со старта надо ***** по этому ***** дональду куку или хуюку как его там. А потом посмотрим на чей ***** муха сядет.
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