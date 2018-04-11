Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии, и призвал Россию приготовиться. "Россия обещала сбивать все и любые ракеты, запущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые, и "умные". Вы не должны быть партнерами "животного", который убивает своих людей газом ради удовольствия", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, ранее посол России в Ливане заявил о готовности сбивать американские ракеты и наносить удары по источникам огня, в случае агрессии США против Сирии. По его словам, такое предупреждение содержалось в заявлениях президента России Владимира Путина и главы Генштаба вооруженных сил РФ.