Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии, и призвал Россию приготовиться. "Россия обещала сбивать все и любые ракеты, запущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые, и "умные". Вы не должны быть партнерами "животного", который убивает своих людей газом ради удовольствия", - написал Трамп в Twitter.
Напомним, ранее посол России в Ливане заявил о готовности сбивать американские ракеты и наносить удары по источникам огня, в случае агрессии США против Сирии. По его словам, такое предупреждение содержалось в заявлениях президента России Владимира Путина и главы Генштаба вооруженных сил РФ.
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед . ДальССкий написал 11.04.2018 15:45
С.П.Вдиван написал 11.04.2018 15:43
как сказала одна урка написал 11.04.2018 15:39
значит вхуярит по полной
моменто в морэ написал 11.04.2018 15:08
Трамп предупредил Россию написал 11.04.2018 15:06
Трамп пообещал- трамп сделает написал 11.04.2018 14:49
стоик1138 написал 11.04.2018 14:44
животному Асаду есть у кого учиться?
Святой Пигидий написал 11.04.2018 14:41
ну Случайный прохожий написал 11.04.2018 14:37
Мир стоит на грани Третьей Мировой Войны.а вы все смехуечками балуетесь.Не знаю как в остальном мире,но в России хило никому не покажется,если конечно уцелеют в вспышке ядерного взрыва.
Вот что может произойти,когда к власти в огромной стране приходит мелкий гопник из подворотни!
kerg написал 11.04.2018 14:36
kjki написал 11.04.2018 14:31
хихихи написал 11.04.2018 14:30
заигрались, нагадили всем, приходит пора отвечать!
стоик1138 написал 11.04.2018 14:29
животному Асаду есть у кого учиться?
лучше сразу написал 11.04.2018 14:29
Додик написал 11.04.2018 14:28