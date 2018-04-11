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Московский листок

Трамп назвал отношения России и США худшими в истории

Опубликовано 11.04.2018 в разделе комментариев 1

Трамп назвал отношения России и США худшими в истории

Отношения между Россией и США являются худшими в истории включая времена холодной войны, заявил президент Дональд Трамп. "Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая времена "холодной войны". Для этого нет оснований. Россия нуждается в нас, чтобы мы могли помочь ей с экономикой. И это было бы очень легко сделать если бы страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?", - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее президент США заявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии, и призвал Россию приготовиться. "Россия обещала сбивать все и любые ракеты, запущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые, и "умные". Вы не должны быть партнерами "животного", который убивает своих людей газом ради удовольствия", - написал Трамп в Twitter.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
вот оно чо, Мяхалыч! написал 11.04.2018 15:33
энто ли не доказательство вяличия россии?
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