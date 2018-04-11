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Московский листок

Трампа лишили звания почетного казака Петербурга

Опубликовано 11.04.2018 в разделе комментариев 12

Трампа лишили звания почетного казака Петербурга

Санкт-Петербургское городское казачье общество постановило лишить президента США Дональда Трампа звания почетного казака на фоне обострения отношений между Россией и Америкой.

"Когда в 2016 году прошли выборы президента США и Госдума с шампанским отмечала победу Трампа и Владимир Владимирович Путин поздравил его, мы на фоне эйфории сделали Трампа почетным членом казачьего общества. Не есаулом, а именно почетным членом. Мы пригласили нового президента США к нам в гости в казачий хутор, так как предполагалось, что в Петербурге, на родине Путина, состоится встреча с Трампом. Потом политические события начали развиваться не так радостно для нас, как хотелось. И поняв, что мы заблуждались, мы приняли решение Трампа разжаловать, исключить с позором из организации. Что и было сделано", - цитирует Росбалт председателя общества Андрея Полякова.

По его словам, ближайшее время казаки собираются торжественно сжечь чучело Трампа и флаг Соединенных Штатов в Петербурге. В настоящее время акцию согласовывают со Смольным и подыскивают площадку для мероприятия, отметил атаман.

"Сегодня мы готовим акцию — хотим сжечь чучело Трампа и американский флаг. Нужно, чтобы правительство Петербурга определило площадку для этой показательной акции, которая продемонстрирует отношение нашего народа к США и их президенту", - цитирует Полякова телеканал "78".



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Всего комментариев к статье: 12
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(без названия)
Это как отобрать партбилет написал 11.04.2018 17:23
Печалька Трампу.
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(без названия)
ф5 написал 11.04.2018 17:13
А что придурки в петербурге свое общество организовали? так трамп не им чета чтобы в этом обществе состоять
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ОЙ. КАК ЖАЛКО ТРАМПА!
Игорь Рыклин написал 11.04.2018 16:30
Зачем же ряженые так жестоко обошлись с Дональдом?
Тут и так служка Захаровой в Ливане пригрозил сбить
американскую ракету(Шойга в панике--как и чем?),а
лысый Небензя грозит за два дня стереть в порошок...
Не дадут мужику полюбоваться Коронацией Вседержца.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 11.04.2018 16:26
САНКТ-КАДЫРБУРГСКИЙ КАЗАК
.
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
"За отвагу", "За победу",
"За приятную беседу",
"За научные труды",
"За охрану всей среды",
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
"Прохождение ТО",
Клуб беременных "Журавлик",
Гардероб ДК "Гидравлик",
"Альтависта точка ком",
"Общество больных грибком",
Капитан игры "Зарница",
"Гомельская психбольница",
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
"Фестиваль цыганской пляски",
"Крановщик, работай в каске!",
"Берегись велосипеда",
"Тридцать восемь лет Победы",
Орден РСФСР,
тайный орден "Тамплиер",
вкладыш жвачки "Лелик-Болик",
"Анонимный алкоголик"
"Клуб ценителей вина",
Символ панков из говна,
"SUSE-Linux", "Бизнес-тим",
"Тында - город-побратим",
"Самый опытный водитель",
"Лучший хряк-производитель",
знак "Почетный водолаз",
стикер "Путин-пидapaс",
Октябрятская звезда,
"Героиня мать труда",
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
.
Ребятишки! Дяди, тети!
Если где-нибудь найдете:
.
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест,
"Город Прага", "Город Брест",
"Полковая медсестра",
"Детство - чудная пора",
"Эсперанто", "ЦСКА",
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
"Лучший токарь", "Выхлоп в норме",
"Похудей за пять минут",
Молодежный клуб "Сохнуд",
"КГБ", "Почетный донор",
"Частный фонд Елены Боннер",
"Фестиваль чеченской моды",
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
.
----
Леонид Каганов
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(без названия)
Джэк написал 11.04.2018 16:13
кацапы все же круче хохлов
они сначала Кадырова врагом объявили, за то что головы и яйца русским солдатикам отрезал
а потом Героем России его сделали и миллиардером
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(без названия)
Святой Пигидий написал 11.04.2018 16:08
Хм... Трамп, конечно, гопник. Но не до такой же степени, чтоб состоять в кружке этого ряженого отребья, называющего себя санкт-кадырбургскими казаками. Кстати... уж если это отребье собирается сжигать американский флаг, то флаг для сожжения они могут попросить у адлеровской торговки Симонян - она с гордо поднятым американским флагом каталась по Москвабаду, когда ликовала, что Трампа избрали презиком. И опять-таки... а что будет делать пeдик Ж. с той жрачкой, которую он сожрал на накрытой в кобзонарии поляне в честь избрания Трампа? Демонстративно отрыгнет назад?
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(без названия)
Дмитрий ОЦМ написал 11.04.2018 15:58
Клоуны ряженные, не позорились бы...
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(без названия)
ЖЭК написал 11.04.2018 15:50
Хохлы покруче оказались. Они СНАЧАЛА Савченко Героя Украины дали, а потом в тюрьму посадили.
А СсАн-Питимбурхские казаки, прости Господи, сначала пожаловали, а потом разжаловали.
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Иголками, иголками его сначала надо истыкать.
ДмитрийС. написал 11.04.2018 15:49
Иголками его сначала надо истыкать.
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(без названия)
Ну это как... написал 11.04.2018 15:46
Сказ про то, как мужик на барина обиделся, а тот того и не заметил.... :)
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гыгы
Калькулятор написал 11.04.2018 15:42
"Я вас разжалую. До сих пор вы в моих глазах были брандмейстером. Отныне &#8212; вы простой топорник.
И Остап торжественно содрал с красных петличек Паниковского золотые насосы."
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(без названия)
капец написал 11.04.2018 15:42
страна шутов
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