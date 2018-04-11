Трампа лишили звания почетного казака Петербурга

Санкт-Петербургское городское казачье общество постановило лишить президента США Дональда Трампа звания почетного казака на фоне обострения отношений между Россией и Америкой.

"Когда в 2016 году прошли выборы президента США и Госдума с шампанским отмечала победу Трампа и Владимир Владимирович Путин поздравил его, мы на фоне эйфории сделали Трампа почетным членом казачьего общества. Не есаулом, а именно почетным членом. Мы пригласили нового президента США к нам в гости в казачий хутор, так как предполагалось, что в Петербурге, на родине Путина, состоится встреча с Трампом. Потом политические события начали развиваться не так радостно для нас, как хотелось. И поняв, что мы заблуждались, мы приняли решение Трампа разжаловать, исключить с позором из организации. Что и было сделано", - цитирует Росбалт председателя общества Андрея Полякова.

По его словам, ближайшее время казаки собираются торжественно сжечь чучело Трампа и флаг Соединенных Штатов в Петербурге. В настоящее время акцию согласовывают со Смольным и подыскивают площадку для мероприятия, отметил атаман.

"Сегодня мы готовим акцию — хотим сжечь чучело Трампа и американский флаг. Нужно, чтобы правительство Петербурга определило площадку для этой показательной акции, которая продемонстрирует отношение нашего народа к США и их президенту", - цитирует Полякова телеканал "78".