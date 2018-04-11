Трампа лишили звания почетного казака Петербурга

Санкт-Петербургское городское казачье общество постановило лишить президента США Дональда Трампа звания почетного казака на фоне обострения отношений между Россией и Америкой.
"Когда в 2016 году прошли выборы президента США и Госдума с шампанским отмечала победу Трампа и Владимир Владимирович Путин поздравил его, мы на фоне эйфории сделали Трампа почетным членом казачьего общества. Не есаулом, а именно почетным членом. Мы пригласили нового президента США к нам в гости в казачий хутор, так как предполагалось, что в Петербурге, на родине Путина, состоится встреча с Трампом. Потом политические события начали развиваться не так радостно для нас, как хотелось. И поняв, что мы заблуждались, мы приняли решение Трампа разжаловать, исключить с позором из организации. Что и было сделано", - цитирует Росбалт председателя общества Андрея Полякова.
По его словам, ближайшее время казаки собираются торжественно сжечь чучело Трампа и флаг Соединенных Штатов в Петербурге. В настоящее время акцию согласовывают со Смольным и подыскивают площадку для мероприятия, отметил атаман.
"Сегодня мы готовим акцию — хотим сжечь чучело Трампа и американский флаг. Нужно, чтобы правительство Петербурга определило площадку для этой показательной акции, которая продемонстрирует отношение нашего народа к США и их президенту", - цитирует Полякова телеканал "78".
Это как отобрать партбилет написал 11.04.2018 17:23
ф5 написал 11.04.2018 17:13
Игорь Рыклин написал 11.04.2018 16:30
Тут и так служка Захаровой в Ливане пригрозил сбить
американскую ракету(Шойга в панике--как и чем?),а
лысый Небензя грозит за два дня стереть в порошок...
Не дадут мужику полюбоваться Коронацией Вседержца.
Святой Пигидий написал 11.04.2018 16:26
.
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
"За отвагу", "За победу",
"За приятную беседу",
"За научные труды",
"За охрану всей среды",
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
"Прохождение ТО",
Клуб беременных "Журавлик",
Гардероб ДК "Гидравлик",
"Альтависта точка ком",
"Общество больных грибком",
Капитан игры "Зарница",
"Гомельская психбольница",
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
"Фестиваль цыганской пляски",
"Крановщик, работай в каске!",
"Берегись велосипеда",
"Тридцать восемь лет Победы",
Орден РСФСР,
тайный орден "Тамплиер",
вкладыш жвачки "Лелик-Болик",
"Анонимный алкоголик"
"Клуб ценителей вина",
Символ панков из говна,
"SUSE-Linux", "Бизнес-тим",
"Тында - город-побратим",
"Самый опытный водитель",
"Лучший хряк-производитель",
знак "Почетный водолаз",
стикер "Путин-пидapaс",
Октябрятская звезда,
"Героиня мать труда",
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
.
Ребятишки! Дяди, тети!
Если где-нибудь найдете:
.
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест,
"Город Прага", "Город Брест",
"Полковая медсестра",
"Детство - чудная пора",
"Эсперанто", "ЦСКА",
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
"Лучший токарь", "Выхлоп в норме",
"Похудей за пять минут",
Молодежный клуб "Сохнуд",
"КГБ", "Почетный донор",
"Частный фонд Елены Боннер",
"Фестиваль чеченской моды",
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
.
----
Леонид Каганов
Джэк написал 11.04.2018 16:13
они сначала Кадырова врагом объявили, за то что головы и яйца русским солдатикам отрезал
а потом Героем России его сделали и миллиардером
Святой Пигидий написал 11.04.2018 16:08
Дмитрий ОЦМ написал 11.04.2018 15:58
ЖЭК написал 11.04.2018 15:50
А СсАн-Питимбурхские казаки, прости Господи, сначала пожаловали, а потом разжаловали.
ДмитрийС. написал 11.04.2018 15:49
Ну это как... написал 11.04.2018 15:46
Калькулятор написал 11.04.2018 15:42
И Остап торжественно содрал с красных петличек Паниковского золотые насосы."
капец написал 11.04.2018 15:42