Банки начали отказываться от работы с российскими компаниями из санкционного списка США

Raiffeisen Bank International заявил о прекращении работы с российскими компаниями, попавшими в новый санкционный список США.

"Хотя мы не обязаны избавляться от рисков на санкционные компании, мы сократим наш бизнес с этими компаниями", - цитирует Интерфакс главу банковской группы Йохана Штробля.

При этом он отметил, что список таких компаний и срок прекращения работы с ними еще не уточнен.

По его словам, новые санкции не оказывают на банковскую группу прямого влияния, а вторичные последствия от введенных ограничений еще предстоит оценить.

Штробль подчеркнул, что группа продолжает работать в России, операционные показатели бизнеса в которой остаются сильными. "Прогнозы не меняются, недавние события еще не отразились", - добавил Штробль.

Группа также подвержена валютному риску на фоне наблюдающегося в последнее время ослабления рубля. При этом за последние годы банк в России значительно сократил долю валютных кредитов, напомнил глава RBI. "Конечно, если рубль станет слабее, это может повлиять на снижение портфеля в евро", - отметил он.