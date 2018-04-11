Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Медведев предложил в ответ на санкции запретить американские товары

Опубликовано 11.04.2018 в разделе комментариев 11

Медведев предложил в ответ на санкции запретить американские товары

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил запретить американские товары в ответ на санкции США. "На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", - цитирует Би-Би-Си заявление премьера в ходе ежегодного отчета правительства перед Госдумой.

"Нас пытаются все жестче и жестче брать в финансово-экономическое кольцо, и не реагировать на это мы не можем", - заявил Медведев. При этом он отметил, что "ответные меры должны быть хорошо просчитанными, не наносить ущерба нам самим".

По его словам, окончательное решение по ответу России на санкции США примет президент России.

Отметим, что торговый оборот двух стран по итогам 2017 года составил 24 млрд долларов, из которых на поставки России в США пришлось 17 млрд долларов. Россия поставляет в США в основном нефть, металлы, ядерное топливо, минеральные удобрения и рыбу. На эти позиции приходится 90% российского экспорта в США. Основная статья американского экспорта в Россию приходится на корпорацию Boeing. Это самолеты, авиационные двигатели и комплектующие к самолетам. Кроме того, США поставляют в Россию продукцию машиностроения.

 



Рейтинг:   3.40,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 11
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: А доллары производства США тоже запретят?
-Что это? написал 11.04.2018 22:25
Зачем запрещать? Надо напечатать пару-тройку триллионов долларов и наводнить ими мир.
Ответить
(без названия)
kirilis написал 11.04.2018 22:11
Похоже,в Сирии завтра сильно ...данет.
Ответить
клоун
чучхе написал 11.04.2018 21:30
Пускай на камеру айфон разобьет и ездит с рацией Алтай на Уазе
Ответить
(без названия)
Святой Пигидий написал 11.04.2018 21:30
Интересно... а Ведмедев не мог бы КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ, то есть через запятую перечислить, на какие именно товары он хотел бы наложить санкции? Конкретно - через запятую. ЧИТАЮ: "Россия будет продвигать в мире положительную, устремленную в будущее повестку дня", (https://echo.msk.ru/news/2182548-echo.html) - это уже не Ведмедев, а наш духовный воин по фамилии Путен обещает осчастливить мир, и снова: из каких КОНКРЕТНЫХ пунктов состоит эта повестка, устремленная в будущее?! Через запятую, мля, пункты повестки! Вот просто мне любопытно...
Ответить
Начни с себя
ну Случайный прохожий написал 11.04.2018 21:29
Айфончик,запрети айфоны!
Ответить
Re: Я бы ослабил
sergio написал 11.04.2018 21:15
Отличный вариант! Официально разрешить трекеры - пусть россияне качают винду, ворд, голивудские фильмы и тд и тп.... Скачал пиратскую копию - нанес урон врагу!
Ответить
Я бы ослабил
Nogin написал 11.04.2018 21:07
Предлагаю запретить платить за штатовские товары. Уиндоуз там... И мн. др.
Ответить
то есть назад в каменный век?!
а чо, типо?! написал 11.04.2018 20:54
У нас есть выликий вошьдь и учутель!
Ответить
есть еще Майкрософт, Интел и тд...
kerg написал 11.04.2018 20:43
то есть назад в каменный век?!
Ответить
А доллары производства США тоже запретят?
Самый ходовой ТОВАР написал 11.04.2018 20:35
на росссийском "рынке"
......
Если правительство в той или иной стране возглавляет ЗАКОНЧЕННЫЙ MУДAK, то кто тогда министры (ЧЛЕНЫ) этого правительства? И что это тогда за страна?
Ответить
(без названия)
г жопинск написал 11.04.2018 20:27
запретить американтовары?!?!Тыж Димон первый завшивееш!!!А если закутасси в робу
российско-ватную,ну тагды пряма дорога в слесаря,комбайны латать с друганом напару.Ну Димон,давай запрещай !!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Почему Трамп сравнил Путина с "животным Асадом"?
Почему Трамп сравнил Путина с "животным Асадом"?
11.04.2018
Садомазохизм Кремля
Садомазохизм Кремля
11.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Медведев предложил в ответ на санкции запретить американские товары (11)
Банки начали отказываться от работы с российскими компаниями из санкционного списка США (2)
Трампа лишили звания почетного казака Петербурга (27)
Трамп назвал отношения России и США худшими в истории (5)
Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии (19)
Союз журналистов Казахстана обеспокоен цензурой неофеодалов Назарбаева (3)
Инаугурация Путина состоится 7 мая (11)
Собянинская реновация продолжает наступать на памятники конструктивизма (9)
Посол России в Ливане заявил о готовности сбивать ракеты США в Сирии (11)
Обвал рубля остановил продажи зарубежных туров (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Как отскрипалить Запад?
Максим Калашников Максим Калашников: Первое поражение Трампа - от Путина. И от АПН Северо-Запад
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Показательно....
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Показательно.... Кто в ком нуждается?
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss