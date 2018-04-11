Медведев предложил в ответ на санкции запретить американские товары

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил запретить американские товары в ответ на санкции США. "На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", - цитирует Би-Би-Си заявление премьера в ходе ежегодного отчета правительства перед Госдумой.

"Нас пытаются все жестче и жестче брать в финансово-экономическое кольцо, и не реагировать на это мы не можем", - заявил Медведев. При этом он отметил, что "ответные меры должны быть хорошо просчитанными, не наносить ущерба нам самим".

По его словам, окончательное решение по ответу России на санкции США примет президент России.

Отметим, что торговый оборот двух стран по итогам 2017 года составил 24 млрд долларов, из которых на поставки России в США пришлось 17 млрд долларов. Россия поставляет в США в основном нефть, металлы, ядерное топливо, минеральные удобрения и рыбу. На эти позиции приходится 90% российского экспорта в США. Основная статья американского экспорта в Россию приходится на корпорацию Boeing. Это самолеты, авиационные двигатели и комплектующие к самолетам. Кроме того, США поставляют в Россию продукцию машиностроения.